Covid-19 : "le risque d'une reprise épidémique réelle ne peut être exclu", prévient Gabriel Attal

Mais selon le porte-parole du gouvernement, "il n'y a pas lieu de s'affoler" compte tenu de la vaccination, "qui a créé cette large décrue de l'épidémie" et qui "permet de contenir une nouvelle vague à l'hôpital"...

(Boursier.com) — Même s'il est encore trop tôt pour tirer une quelconque conclusion, l'épidémie de Covid-19 pourrait reprendre, selon Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement a fait le point ce mercredi sur la situation sanitaire dans le pays, prévenant que "le risque d'une reprise épidémique ne peut être exclu".

"Le nombre de cas repart à la hausse avec 10% sur une semaine, le taux d'incidence se rapproche à nouveau des 50, c'est-à-dire du seuil d'alerte. Le taux de reproduction du virus a dépassé les 1, ce qui signifie que l'épidémie regagne du terrain", a-t-il expliqué à l'issue du Conseil des ministres, avant d'ajouter toutefois : "il n'y a pas lieu de s'affoler" compte tenu de la vaccination, "qui a créé cette large décrue de l'épidémie" et qui "permet de contenir une nouvelle vague à l'hôpital".

"Nous devons tout faire pour éviter un troisième hiver très difficile à nos soignants dans les hôpitaux", a appelé le porte-parole. "Il faut surtout amplifier la campagne de rappel vaccinal. Je lance à nouveau cet appel au rappel", a-t-il insisté.

"Retarder son rappel, c'est s'exposer inutilement"

Près de 4 millions des 6 personnes éligibles n'ont pas encore bénéficié d'une troisième dose de vaccin, a indiqué Gabriel Attal. "A peine un tiers des personnes éligibles, c'est trop peu. Retarder son rappel, c'est s'exposer inutilement", a-t-il estimé.

Le porte-parole du gouvernement a également exhorté "chaque professionnel de santé à sensibiliser ses patients", tout en rappelant que la vaccination contre le Covid-19 peut se faire "en même temps" que celle contre la grippe saisonnière, alors que cette dernière a été avancée à vendredi.

Pas d'allégement en vue pour le pass sanitaire

"Vu la situation, je ne vois pas comment une adaptation du pass sanitaire pourrait intervenir au 15 novembre", a-t-il par ailleurs souligné. Le pass devrait ainsi être demandé dans les mêmes conditions au-delà de cette date, sous réserve que le texte débattu à l'Assemblée, qui prévoit sa prolongation jusqu'au 31 juillet, soit adopté.

Revenant sur la troisième dose, qui peut actuellement être administrée aux plus âgés et aux plus vulnérables, Gabriel Attal a affirmé que l'hypothèse qu'elle soit exigée pour l'utilisation du pass sanitaire "est une piste qui fait son chemin" pour le gouvernement, renvoyant aux prochaines recommandations des autorités sanitaires...