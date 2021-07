Covid-19 : "le risque d'une quatrième vague rapide est là", affirme Gabriel Attal

Alors que la part du variant Delta représente plus de 40% des contaminations en France, "le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse", a alerté le porte-parole du gouvernement...

(Boursier.com) — Vers une quatrième vague en France ? Alors que le gouvernement multiplie les alertes depuis quelques jours face à la propagation du variant Delta, Gabriel Attal a fait le point ce mercredi sur la situation sanitaire, lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

Alors que la part du variant Delta représente plus de 40% des contaminations en France, et continue d'augmenter, "le nombre de nouveaux cas est reparti à la hausse", a alerté le porte-parole du gouvernement, évoquant "11 régions" qui "voient leur taux d'incidence augmenter, avec des dynamiques épidémiques particulièrement fortes en Paca et en Île-de-France", mais aussi en Bretagne.

"La situation en Île-de-France se détériore rapidement" où le taux d'incidence y est supérieur à 30, et "tous les départements présentent une hausse de l'incidence", alerte le porte-parole du gouvernement, qui cite notamment Paris (+91% sur une semaine), les Yvelines (+45%), et les Hauts-de-Seine (+40%).

"Le variant peut gâcher l'été"

"Nous pourrions suivre la même trajectoire que nos voisins. Le risque d'une quatrième vague rapide est là. Le variant peut gâcher l'été", a ainsi prévenu Gabriel Attal, tout en indiquant que le gouvernement travaille sur tous les scénarios possibles et qu'un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi.

Dans ce contexte, il estime que le vaccin est "une chance à saisir". "Grâce à une vaccination massive, nous avons pu lever presque toutes les restrictions. Nous avons une chance de maintenir le contrôle de l'épidémie. Demain dépend de nous et la vaccination est la carte maîtresse pour nous en sortir", a-t-il déclaré.

"Nous allons renforcer les contrôles" du pass sanitaire

Le porte-parole du gouvernement rappelle par ailleurs que le vaccin est "accessible à tous, partout et tout le temps", notamment depuis la possibilité d'adapter le calendrier de la seconde dose selon les vacances estivales.

"Vacances doivent rimer avec vigilance", a également insister Gabriel Attal, avant rappeler : "aujourd'hui, il y a un cadre protecteur à nos frontières", notamment avec "le pass sanitaire". "Nous allons encore renforcer les contrôles, notamment en travaillant avec les compagnies aériennes", a-t-il indiqué.