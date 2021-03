Covid-19 : le Premier ministre Jean Castex a été vacciné avec le sérum d'AstraZeneca

Le chef du gouvernement avait annoncé en début de semaine qu'il montrerait l'exemple...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Soucieux de montrer l'exemple après la défiance suscitée par le sérum d'AstraZeneca, accusé de provoquer de graves effets indésirables, le Premier ministre français Jean Castex, âgé de 55 ans, a reçu ce vendredi après-midi une première dose de ce vaccin contre le Covid-19.

L'injection a eu lieu à l'hôpital Bégin de Saint-Mandé (Val-de-Marne). "Je n'ai strictement rien senti alors que je suis un peu douillet", a-t-il déclaré après coup.

"Je me suis dit qu'il serait judicieux que je me fasse vacciner rapidement dès que la suspension sera levée et que toutes les garanties seront apportées, avait expliqué le chef du gouvernement mardi sur 'BFMTV'.

Reprise "sans délai"

Un peu plus tôt vendredi, la Haute Autorité de Santé (HAS) a recommandé la reprise immédiate de la vaccination en France avec le sérum d'AstraZeneca mais uniquement "à ce stade" pour les personnes âgées de 55 ans et plus.

"Au vu des données transmises par l'Agence européenne des médicaments (EMA), la HAS a estimé que la vaccination avec le vaccin AstraZeneca peut reprendre sans délai", a-t-elle en effet dans un communiqué.

Elle note toutefois que l'EMA a identifié un possible "surrisque" de thrombose des sinus veineux cérébraux (TVC) et de coagulations intra-vasculaires disséminées (CIVD) chez les personnes de moins de 55 ans.

"Ces cas ne concernent que des patients de moins de 55 ans"

"Les liens de ces deux types de complication avec la vaccination ne peuvent pas à ce stade être écartés", a souligné en conférence de presse, Dominique Le Guludec, la présidente du collège de la Haute Autorité de Santé.

"Ces cas ne concernent que des patients de moins de 55 ans [...] C'est ce qui nous conduit à recommander de réserver le vaccin AstraZeneca aux 55 ans et plus", a-t-elle ajouté...