Covid-19 : le plan blanc "probablement national dans les prochains jours", selon Véran

Ce dispositif d'urgence, qui permet la mobilisation de personnels supplémentaires pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, avait déjà été activé dans six régions...

(Boursier.com) — Alors que six régions en France avaient d'ores et déjà déclenché le plan blanc dans leurs hôpitaux, le dispositif d'urgence, qui permet la mobilisation de personnels supplémentaires pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle comme celle du Covid-19, "sera probablement national dans les prochains jours", a prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran.

"Chaque région l'une après l'autre déclenche, ce qui permet de mobiliser plus de soignants, de mobiliser davantage le secteur privé et de mobiliser toutes nos forces vers un objectif : soigner contre le Covid et sauver des vies", a-t-il expliqué sur 'France 2' ce jeudi.

Le plan blanc est actuellement déclenché dans le Pays de la Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, la Corse et Paca. Il l'est également en Occitanie et en Île-de-France depuis mercredi.

"Le nombre record de diagnostics sur 24 heures" dépassé

Cette décision pourrait ainsi intervenir alors que "tous les territoires sont touchés, un malade rentre en réanimation toutes les six minutes dans notre pays", a indiqué Olivier Véran, avant de préciser : "majoritairement des malades non vaccinés, ou immunodéprimés, ou avec des maladies chroniques".

L'épidémie continue en effet de flamber en France, avec plus de 61.000 cas recensés ce mercredi. "Nous avons même dépassé le nombre record de diagnostics sur 24 heures : 72.000. Nous n'avions pas connu cela depuis le début de la pandémie", a souligné le ministre.

Face à la cinquième vague épidémique, le gouvernement a pour rappel mis en place de nouvelles mesures sanitaires. Selon un décret publié mercredi, il sera d'ailleurs interdit de danser dans les bars et restaurants à partir du vendredi 10 décembre au jusqu'au 6 janvier inclus, en parallèle de la fermeture des discothèques.

Pharmacies ouvertes le dimanche

Assurant par ailleurs qu'il n'y a pas de pénurie du vaccin de Pfizer, le ministre de la Santé a indiqué également que les pharmacies pourront ouvrir le dimanche pour accélérer la campagne de rappel. "Je vais signer un arrêté qui va autoriser et inciter les pharmaciens qui le peuvent et qui le souhaitent à ouvrir tous les dimanches sans limitation sur les mois de décembre et janvier", a-t-il détaillé.

"Ils sont des piliers essentiels de la campagne de rappel", a estimé Olivier Véran, rappelant qu'ils sont "plus de 15.000 à disposer de doses de vaccin à ARN messager". "La France est un des pays au monde qui vaccine le plus en vaccination de rappel au quotidien, hier plus de 650.000 Français ont reçu une injection de rappel", a-t-il ajouté.