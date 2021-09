Covid-19 : le "pass sanitaire" nécessaire jusqu'à l'été 2022 ?

"Nous allons proposer un texte de loi pour recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été prochain", a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

(Boursier.com) — Alors que le "pass sanitaire" devrait prendre fin le 15 novembre prochain, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé mercredi que le projet de loi du gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 prévoyait désormais de pouvoir recourir au dispositif "jusqu'à l'été 2022".

"Nous allons proposer un texte de loi pour recourir au pass sanitaire jusqu'à l'été prochain", a-t-il indiqué à l'issue du du Conseil des ministres. "Ce que nous voulons et allons proposer au Parlement, c'est de maintenir pendant plusieurs mois encore jusqu'à l'été la possibilité d'y recourir", a-t-il poursuivi...

"Il faut, pour des raisons de prudence, se donner les moyens de lutter contre une possible reprise épidémique forte, dans un contexte d'élection présidentielle où le Parlement ne siège plus", a insisté le porte-parole, avant de préciser : "pour l'instant, on est au stade d'un avant-projet de loi qui a été transmis au Conseil d'Etat".

Les troisièmes doses encore trop peu sollicitées

Mais "notre souhait, c'est de ne pas avoir à recourir" à cette prolongation du "pass sanitaire", a fait valoir Gabriel Attal. "On ne va pas prolonger indéfiniment" certaines mesures, a ajouté le porte-parole du gouvernement, qui est également revenu sur la question des doses de rappel de vaccin contre le Covid-19.

Selon lui, le nombre de troisièmes doses administrées était encore "insuffisant". Il a ainsi à nouveau incité "les personnes de plus de 65 ans, ou qui souffrent de fragilités" à avoir "recours au rappel vaccinal".

Fin de la gratuité des tests de dépistage

Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a évoqué la fin de la gratuité des tests de dépistage. Ils deviendront "payants dès le 15 octobre", a-t-il rappelé, estimant qu'il n'y avait plus "aucune justification à maintenir la gratuité des tests en dehors des cas médicaux".

Gabriel Attal a également indiqué que le remboursement des tests de dépistage du Covid-19 coûterait 6 milliards d'euros en 2021...