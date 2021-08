Covid-19 : "le pass sanitaire en entreprise n'est pas d'actualité", affirme Jean Castex

Le pass sanitaire est "un outil parmi d'autres, mais la finalité c'est la vaccination", a souligné le Premier ministre.

(Boursier.com) — Le pass sanitaire sera-t-il obligatoire en entreprise ? Alors que certains patrons le réclament, le Premier ministre Jean Castex a fait le point ce jeudi, l'instauration du dispositif en entreprise n'était "pas d'actualité" pour l'heure.

"Au moment où je vous parle, le pass sanitaire dans les entreprises n'est pas d'actualité", a ainsi affirmé le chef du gouvernement sur 'RTL', tout en remerciant "les partenaires sociaux qui avaient pris des initiatives" au sujet de la vaccination en entreprise.

"Le pass sanitaire est un bon outil, ça se passe de manière relativement convenable, malgré des difficultés... Mais c'est un outil parmi d'autres, la finalité c'est la vaccination", a souligné le Premier ministre. "La priorité des priorités du gouvernement, c'est que le plus de monde soit vacciné", a-t-il insisté.

Pass sanitaire obligatoire pour certains salariés dès le 30 août

Jean Castex a également estimé qu'il fallait d'abord tirer "les enseignements" de l'application du pass sanitaire depuis cet été, avant d'envisager sa mise en oeuvre dans d'autres cas de figure que ceux prévus actuellement".

Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire dans de nombreux lieux culturels et de loisirs, ainsi que dans les restaurants, bars, hôpitaux et certains centres commerciaux. A noter également qu'à partir du 30 août, les salariés de certains établissements recevant du public (restaurants, bars, lieux culturels, salles de sport, etc.) devront à leur tour détenir ce précieux sésame pour poursuivre leur activité. Selon le ministère du Travail, 1,8 million d'employés sont concernés.

"Nous ne reculerons pas" face aux soignants hostiles à la vaccination

Par ailleurs, le chef du gouvernement est revenu sur les prochaines mesures qui seront mises en place pour faire face à la pandémie de Covid-19. Sur l'obligation vaccinale, "nous ne reculerons pas" face aux soignants hostiles à la vaccination, a assuré le chef du gouvernement. "A partir du 15 septembre, les sanctions seront mises en oeuvre", a-t-il prévenu.

Concernant la troisième dose de vaccin, "les plus vulnérables sont les résidents des Ehpad, donc les 12-13 septembre : redémarrage de la campagne", a-t-il annoncé, ajoutant que les plus de 65 ans pourront reprendre rendez-vous "dès début septembre" et un délai de 6 mois devra être respecté.