Covid-19 : "le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité", pour Jérôme Salomon

Covid-19 : "le confinement de l'Île-de-France n'est pas d'actualité", pour Jérôme Salomon









"Cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'Etat si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir", a indiqué le directeur général de la Santé.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que le Pas-de-Calais et les villes de Dunkerque et Nice doivent se confiner le week-end, l'idée d'un confinement à Paris et dans certains départements d'Île-de-France a elle aussi été évoquée ces derniers jours.

Malgré la hausse des indicateurs du Covid-19 et une pression hospitalière toujours forte, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a toutefois écarté ce mardi l'option d'un confinement de la région dans les jours qui viennent.

"Cette mesure de dernier recours serait proposée au gouvernement et au chef de l'Etat si nous avions l'impression que l'hôpital ne pouvait pas tenir", a-t-il expliqué au micro de 'RTL'. "Nous sommes en très forte tension, nous libérons des lits" et "nous suivons la situation jour après jour", a-t-il ajouté.

Déprogrammation de 40% des interventions

Concernant la déprogrammation de 40% des interventions prévues dans les hôpitaux de la région, Jérôme Salomon a souligné que "l'ARS Île-de-France est en train de mobiliser ce parc supplémentaire de lits pour répondre à une tension hospitalière qui est importante, en particulier en réanimation".

Interrogée lundi sur 'France Inter', la maire de Paris Anne Hidalgo avait de son côté fait part de ses inquiétudes face aux indicateurs de l'épidémie de Covid-19, qui ont en effet de quoi alerter dans la capitale, mais également au-delà en Île-de-France.

"Peut-être qu'on ne pourra pas l'éviter"

Il s'agit de la région où le taux d'incidence est le plus élevé, selon des données publiques réunies par le site de suivi covidtracker.fr réunies par le site de suivi covidtracker.fr. Les 8 départements franciliens font d'ailleurs partie des 23 territoires placés "sous surveillance" par le gouvernement.

La question d'un reconfinement en l'Île-de-France, poumon économique du pays, est combattue par Anne Hidalgo. De l'avis de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, le territoire est pourtant "sur le fil du rasoir" et est "en sursis". "Il faut tout faire pour éviter le reconfinement [...] mais peut-être qu'on ne pourra pas l'éviter", avait-elle affirmé dimanche sur 'BFMTV'.