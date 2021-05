Covid-19 : la vaccination ouverte à tous les adultes débute ce lundi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fin des critères d'âge ou d'état de santé... Comme l'avait annoncé le Premier ministre Jean Castex, tous les Français de 18 ans et plus sont éligibles à la vaccination contre le Covid-19 à partir de ce lundi, alors que les restrictions sanitaires s'allègent progressivement dans le pays.

"Il est temps d'entamer, et rapidement, une campagne de vaccination de tous les adultes de telle manière que l'on s'approche, à l'été, d'un stade où le virus soit de mieux en mieux contrôlé", a affirmé dimanche sur 'LCI' le professeur Alain Fischer.

"Je suis totalement convaincu qu'on va voir beaucoup de monde se faire vacciner", a estimé le "monsieur vaccin" du gouvernement, estimant qu'il s'agit d'une '"étape clé" pour protéger la population et "retrouver une vie de plus en plus normale". Selon lui, il est "probable" que l'on puisse atteindre les 30 millions de personnes vaccinées d'ici mi-juin.

Forte affluence attendue sur les services de Doctolib

La prise de rendez-vous sur les plateformes de réservation (Doctolib, Keldoc, Maiia) avait d'ores et déjà été élargie aux 18-49 ans jeudi dernier. "Les réservations seront progressives, de nouveaux créneaux mis en ligne chaque jour sur les différentes plateformes", avait indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran.

"L'anticipation de la prise de rendez-vous dès ce jeudi va permettre la simplification des critères d'éligibilité pour les patients", avait de son côté estimé Doctolib dans un communiqué, qui s'attend à une forte affluence sur ses services et a prévenu que "cette nouvelle étape ne va cependant pas permettre de répondre à toute la demande des patients".

28 millions d'adultes éligibles

La plateforme de prise de rendez-vous en ligne évoque "un nombre encore limité de doses de vaccins, notamment Pfizer et Moderna", précisant par ailleurs que "28 millions de personnes adultes sont éligibles à la vaccination et non vaccinées à date pour en moyenne 500.000 rendez-vous disponibles chaque jour".

Malgré des débuts difficiles, la campagne vaccinale française a rattrapé son retard sur ses voisins européens. Selon les chiffres publiés dimanche, 25 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, soit 48% de la population...