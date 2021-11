Covid-19 : la Thaïlande, l'Australie et Israël rouvrent leurs frontières ce lundi

La Thaïlande a décidé d'ouvrir ses frontières aux touristes et aux citoyens de 60 pays jugés sûrs, l'Australie à ses ressortissants vaccinés, et Israël aux touristes et aux pèlerins vaccinés...

(Boursier.com) — Si la barre symbolique des 5 millions de morts du Covid-19, depuis le premier identifié à Wuhan, en Chine en janvier 2020, a été passée ce lundi, trois pays ont décidé de rouvrir leurs frontières en ce début de mois : la Thaïlande aux touristes et aux citoyens de 60 pays jugés sûrs, l'Australie à ses ressortissants vaccinés, et Israël aux touristes et aux pèlerins vaccinés.

Ainsi, les premiers touristes vaccinés ont atterri ce lundi matin à Bangkok et sur l'île de Phuket, alors que le gouvernement thaïlandais a autorisé de nouveau les voyageurs vaccinés en provenance de plus de 60 pays, dont la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, l'Australie, la Chine, le Japon et Singapour, à séjourner dans le pays asiatique, sans effectuer de quarantaine et à condition d'avoir un test Covid-19 négatifs.

Alors le secteur du tourisme dans de nombreux pays paye le lourd tribut de la pandémie de coronavirus, l'impact en Thaïlande a été particulièrement sévère, les autorités ciblant seulement 100.000 arrivées cette année, contre près de 40 millions en 2019. Depuis juillet, les îles de Phuket et de Samui ont été rouvertes dans le cadre de projets pilotes.

"C'est un grand jour pour l'Australie"

De son côté, l'Australie, qui a imposé des règles très strictes pour se protéger du Covid-19, a rouvert ses frontières pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, autorisant les Australiens entièrement vaccinés contre le Covid-19 à voyager sans quarantaine. "C'est un grand jour pour l'Australie ! Nous sommes prêts à décoller", s'est félicité le Premier ministre australien Scott Morrison sur Facebook.

"A partir d'aujourd'hui, les citoyens et résidents australiens n'auront plus besoin d'exemption pour quitter le pays. Et les Australiens entièrement vaccinés et leurs familles, y compris les parents, seront également autorisés à entrer en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria sans quarantaine, une étape importante vers la réouverture de l'Australie au monde", a-t-il précisé.

Doses de rappel pour entrer en Israël

Alors qu'une campagne nationale de vaccination en faveur des doses de rappel a débuté, Israël a aussi rouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés ce lundi, mais sous certaines conditions : "ne pas avoir voyagé et séjourné dans un pays 'rouge' 14 jours avant votre voyage en Israël", indique l'ambassade d'Israël en France.

"?Être vacciné d'une deuxième dose, dans les six mois maximums avant votre voyage en Israël. Votre vaccin doit être reconnu par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Si vous avez reçu votre deuxième dose plus de six mois avant votre voyage en Israël, vous ne pourrez voyager qu'en ayant reçu une troisième dose (rappel)", ajoute-t-elle.