Covid-19 : la plupart des restrictions sanitaires levées en Nouvelle-Zélande

"Plutôt que d'avoir le sentiment que le Covid nous dicte ce qui nous arrive, nos vies et notre avenir, nous reprenons le contrôle", a déclaré la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern...

(Boursier.com) — Après avoir rouvert totalement ses frontières le 1er août dernier, après plus de deux ans de pandémie de Covid-19, la Nouvelle-Zélande, l'un des pays les plus rigoristes face à la pandémie de Covid-19, a annoncé lundi la levée de la plupart des restrictions sanitaires instaurées, notamment le port du masque et le passeport vaccinal.

Lors d'une conférence de presse, la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern a estimé qu'il était temps de tourner la page de la crise sanitaire. "Enfin, plutôt que d'avoir le sentiment que le Covid nous dicte ce qui nous arrive, nos vies et notre avenir, nous reprenons le contrôle", a-t-elle affirmé.

"Pour la première fois en deux ans, nous pouvons aborder l'été avec la certitude dont les Néo-Zélandais et les entreprises ont tant besoin, ce qui contribuera à stimuler l'activité économique, essentielle à notre reprise économique", a ajouté la cheffe du gouvernement.

Les obligations en matière de vaccination supprimées

Ainsi, toutes les consignes relatives au port du masque ont été levées, sauf pour les établissements de santé et de soins aux personnes âgées. Seules les personnes positives au Covid-19 devront se placer à l'isolement pendant sept jours, tandis que leurs contacts n'auront plus à le faire, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande a également décidé de supprimer les obligations en matière de vaccination le 26 septembre prochain, y compris pour les voyageurs internationaux et le personnel de cabine des avions.

Frontières rouvertes le 1er août dernier

Les frontières du pays ont été entièrement rouvertes, le 1er août dernier, aux visiteurs du monde entier, pour la première fois depuis que la pandémie de Covid-19 a entraîné leur fermeture en mars 2020. Elles avaient commencé à rouvrir en février pour les Néo-Zélandais et les restrictions ont été progressivement assouplies.

Ainsi, les visiteurs qui ont besoin d'un visa et ceux qui ont un visa d'étudiant sont autorisés à rentrer dans le pays et la Nouvelle-Zélande autorise les bateaux de croisière et les yachts de plaisance étrangers à accoster dans ses ports. Les étudiants étrangers ont largement contribué à l'économie néo-zélandaise et les services éducatifs espèrent que la réouverture des frontières donnera un nouvel élan aux écoles et aux universités du pays...