Covid-19 : la ministre du Travail Elisabeth Borne hospitalisée

Covid-19 : la ministre du Travail Elisabeth Borne hospitalisée









"Son état de santé est en voie d'amélioration", a précisé le ministère du Travail...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Contaminée par le coronavirus il y a un peu plus d'une semaine, le ministre du Travail de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne a été hospitalisée et reste sous surveillance médicale, comme l'a annoncé ce lundi le ministère du Travail.

La ministre, âgée de 59 ans, qui avait été "testée positive à la Covid-19 le 14 mars dernier, a été placée sous surveillance médicale dans un hôpital de la région parisienne. Son état de santé est en voie d'amélioration", est-il précisé...

"Malgré quelques symptômes, je me porte bien", avait-elle précisé sur compte Twitter, tout en assurant pouvoir continuer à exercer ses fonctions à distance.

Roselyne Bachelot testée positive

Samedi, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a également annoncé être positive au Covid-19. "A la suite de symptômes respiratoires, j'ai fait un test qui confirme que je suis positive au Covid", avait-elle écrit sur Twitter. "A l'isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient", a-t-elle ajouté.

Pour rappel, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le président Emmanuel Macron avaient également été testés positifs au coronavirus, en septembre et en octobre dernier, sans que cela n'entraîne d'hospitalisation...