Covid-19 : la ministre de la Culture Roselyne Bachelot sous "oxygénothérapie renforcée"

"Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée", a-t-elle indiqué.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Atteinte par le Covid-19 et hospitalisée depuis mercredi, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a donné de ses nouvelles, indiquant être sous "oxygénothérapie renforcée", qui consiste en un apport d'oxygène.

"Je tenais à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent ! Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d'une oxygénothérapie renforcée", a-t-elle ainsi écrit sur Twitter ce jeudi.

Âgée de 74 ans, la ministre avait annoncé samedi dernier avoir été contaminée par le coronavirus. "A la suite de symptômes respiratoires, j'ai fait un test qui confirme que je suis positive au Covid", avait-elle indiqué. Son hospitalisation vie à "assurer une surveillance" de son état de santé, avait précisé son entourage.

Elisabeth Borne a quitté l'hôpital

Hospitalisée vendredi dernier car elle était "très affaiblie" mais sans éprouver de difficultés particulières pour respirer, la ministre du Travail Elisabeth Borne a quant à elle annoncé mercredi sur Twitter avoir quitté hôpital.

"Sortie de l'hôpital à l'instant, je suis soulagée. Merci au personnel soignant qui m'a accompagnée pendant ces jours difficiles pour leur travail formidable et à vous tous pour vos messages de soutien. J'ai une pensée pour nos concitoyens qui luttent en ce moment contre ce virus", a-t-elle écrit.

