Covid-19 : "la dégradation de la situation épidémique est nette", selon Gabriel Attal

(Boursier.com) — Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé mardi soir une série de mesures pour doper le rappel vaccinal face à la 5e vague de Covid-19, avec notamment un pass sanitaire conditionné à la troisième dose pour les plus de 65 ans, le porte-parole du gouvernement a fait le point sur la situation sanitaire lors de son habituel son point presse du mercredi.

"Nous n'en avons pas fini avec la crise sanitaire... La dégradation de la situation épidémique est nette", a-t-il affirmé à l'issue du Conseil des ministres, expliquant que les signaux d'alerte se multipliaient, à l'étranger mais aussi en France, avec notamment un taux d'incidence qui avait augmenté dans 91 départements.

Les hospitalisations repartent également à la hausse alors que la situation dans les établissements de santé est tendue, notamment à cause d'une épidémie de bronchiolite. Dans son dernier point hebdomadaire dévoilé ce mercredi, Santé Publique France indique que "l'épidémie de bronchiolite touche désormais l'ensemble des régions de France métropolitaine".

Le contrôle du pass sanitaire renforcé

"Il n'y a pas d'assouplissement prévu pour le moment et nous renforcerons même le contrôle du pass sanitaire dans les semaines à venir", a également rappelé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, faisant écho aux propos de Gérald Darmanin. "Le président de la République, vu l'augmentation du taux d'incidence, l'hiver arrive, le virus circule plus, m'a demandé de demander aux préfets, aux policiers et aux gendarmes de contrôler davantage, comme avant", a expliqué le ministre de l'Intérieur.

Pour rappel, Emmanuel Macron a annoncé mardi soir, à la télévision pour la première fois depuis le mois de juillet, qu'à partir du 15 décembre, les personnes de plus de 65 ans devront justifier d'une dose de rappel pour prolonger la validité de leur pass sanitaire.

Le pass sanitaire des plus de 65 ans désactivé le 15 décembre

Puis à partir de décembre, la dose de rappel verra sa ciblé élargie aux personnes de plus de 50 ans. "Plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans, c'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes, âgés de 50 à 64 ans", a-t-il indiqué.

Ainsi, le pass sanitaire des plus de 65 ans va être désactivé le 15 décembre, en l'absence d'une dose de rappel, "6 mois et 5 semaines" après la précédente injection, à partir du 15 décembre, a précisé le porte-parole du gouvernement. "Il n'y a pas de nouveau sur la question de la vaccination des enfants. Il n'y a pas de recommandation des autorités sanitaires pour aller vers une vaccination des moins de 12 ans", a-t-il ajouté.