Covid-19 : "la couverture vaccinale est loin d'être suffisante" en Europe, prévient l'OMS

"A ce jour, 30% des Européens ont reçu au moins une dose de vaccin et 17% sont entièrement vaccinés", a précisé le directeur Europe de l'OMS Hans Kluge...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le niveau de vaccination en Europe inquiète l'OMS... Alors que le Vieux Continent se déconfine et que la vaccination contre le Covid-19 accélère, la branche européenne de l'OMS a alerté ce jeudi sur le niveau de vaccination jugé pour l'heure insuffisant, appelant également à éviter "l'erreur" de la remontée des cas lors de l'été 2020.

"En 6 mois, plus de 400 millions de doses de vaccins Covid-19 ont été administrées dans la région. Cet été, la vaccination doit se faire à un rythme beaucoup plus rapide. A ce jour, 30% des Européens ont reçu au moins une dose de vaccin et 17% sont entièrement vaccinés", a détaillé le directeur Europe de l'OMS Hans Kluge lors d'une conférence de presse en ligne.

"La couverture vaccinale est loin d'être suffisante pour protéger la région d'une résurgence. Le chemin à parcourir avant d'atteindre au moins 80% de couverture de la population adulte est encore considérable", a-t-il mis en garde, tout en appelant au maintien des mesures d'hygiène et de distanciation et à éviter les voyages à l'étranger.

"Nous sommes loin d'être hors de danger"

Le directeur Europe de l'OMS a aussi rappelé "que le fait d'être vacciné ne nous empêche pas automatiquement de tomber malade ou de propager le virus". "Cependant, la vaccination réduit le risque de tomber gravement malade ou de mourir du Covid-19. J'appelle donc à vous faire vacciner quand ce sera votre tour", a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Hans Kluge a souligné que 36 pays sur 53 assouplissent les restrictions en raison de la baisse des cas de Covid-19. "Si nous observons des progrès réalisés dans la plupart des pays de la région, nous devons également reconnaître que nous sommes loin d'être hors de danger", a-t-il prévenu.

Le variant Delta bien "parti pour s'installer"

La branche européenne de l'OMS appelle à la prudence face à "l'augmentation des rassemblements sociaux, une plus grande mobilité de la population et les grands festivals et tournois sportifs qui se tiendront dans les jours et semaines à venir".

Le directeur Europe de l'OMS est également revenu sur la progression du variant Delta, initialement détecté en Inde, bien "parti pour s'installer" en Europe, "tandis que de nombreuses populations vulnérables de plus de 60 ans restent sans protection"...