Covid-19 : la campagne de dépistage va coûter 6 milliards d'euros à l'Etat

(Boursier.com) — A combien s'élève la facture de la campagne de dépistage du Covid-19 ? Alors que de très nombreux Français se sont rués dans les pharmacies et laboratoires pour être dépistés en décembre et notamment avant les fêtes de fin d'année, le ministre délégué en charge des Comptes publics Olivier Dussopt a dévoilé le coût des tests de dépistage PCR et antigéniques pour 2021.

"En 2021, nous avions estimé que la campagne de tests coûterait 5,2 milliards d'euros, je pense qu'elle coûtera plutôt 6 milliards à la fin", a-t-il expliqué mardi sur 'BFM Business', précisant que 30 millions de dépistages ont été réalisés sur le seul mois de décembre, soit un septième du total des tests depuis le début de la pandémie.

Mardi, le journal 'Les Echos' a révélé que sur la trentaine de millions de tests Covid antigéniques ou PCR réalisés le mois dernier, 28 millions ont été remboursés par la Sécurité sociale. Leur prise en charge à 100% et sans avance de frais devrait coûter à la Sécurité sociale 1 milliard d'euros pour décembre.

Ruée sur les tests avant les fêtes de fin d'année

"C'est un ordre de grandeur tout à fait plausible", a estimé Olivier Dussopt qui n'a toutefois pas voulu confirmer ce chiffre, tout en ajoutant qu'une évaluation du montant définitif est en cours mais qu'il était trop tôt pour donner un chiffre précis.

De nombreux Français ont eu besoin de se faire tester avant les retrouvailles en famille ou bien avec les amis, pour les fêtes de fin d'année, comme l'avait d'ailleurs recommandé le gouvernement. Du 20 au 26 décembre, soit la semaine de Noël, près de 7 millions de tests ont été réalisés, dont 1,55 million le 23 décembre, un record.

Financés par la Sécurité sociale, les tests PCR et antigéniques effectués gratuitement font pour rappel l'objet de compensations par l'Etat. Selon le ministre délégué chargé des Comptes publics, "ce sont les meilleurs investissements possibles" car ils protègent "la santé et la capacité de l'économie à fonctionner"...