Covid-19 : la Californie devrait prolonger ses mesures de confinement









Les unités de soins intensifs des hôpitaux sont surchargées dans une grande partie de l'Etat américain...

(Boursier.com) — Les mesures de confinement prolongées en Californie ? Alors que les unités de soins intensifs des hôpitaux sont surchargées dans une grande partie de cet Etat américain, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que les restrictions sur les rassemblements sociaux et les activités commerciales seraient presque certainement renouvelées pour au moins 3 semaines supplémentaires dans le sud de l'Etat et la vallée de San Joaquin, coeur agricole de la Californie.

La Californie représente un point chaud de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis, ce qui laisse présager une prolongation des mesures strictes de confinement imposées ce mois-ci. Selon Gavin Newsom, une décision officielle sur le confinement sera annoncée ce mardi sur la base des tendances projetées par les autorités sanitaires pour les semaines à venir.

Pour l'heure, la plupart des résidents californiens sont tenus de rester chez eux et d'éviter les déplacements, sauf si cela est nécessaire pour des activités autorisées, comme les courses, les rendez-vous médicaux, les promenades avec les chiens et les exercices individuels en plein air.

"C'est une période d'anxiété"

Les activités commerciales sont également restreintes, les restaurants étant limités à la vente de plats à emporter et les bars étant totalement fermés. Le gouverneur de Californie a également indiqué qu'une diligence plus grande était nécessaire pour éviter les foules et les déplacements inutiles.

L'objectif est de freiner la pandémie qui menace de submerger les systèmes de santé avant que les vaccins anti-Covid puissent être mis à la disposition du public au printemps prochain. "C'est une période d'anxiété", a-t-il souligné lors d'un briefing en ligne.

300.000 doses administrées en Californie

Depuis l'approbation réglementaire américaine de deux vaccins au début de ce mois, quelque 300.000 doses ont été administrées en Californie, qui compte quelque 40 millions d'habitants. La plupart de ces injections ont été administrées à des professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre la pandémie, a précisé Gavin Newsom.

Plus de 2 millions de personnes ont reçu la première des deux doses de vaccin prescrites à l'échelle nationale, selon les centres de contrôle et de prévention des maladies des Etats-Unis, alors que le pays a dépassé lundi la barre de 19 millions de cas recensés de Covid-19.