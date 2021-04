Covid-19 : l'UE va lancer une action contre AstraZeneca

La Commission européenne veut s'assurer que le laboratoire fournira au bloc les doses de vaccin contre le Covid-19 qu'il s'est engagé à fournir au deuxième trimestre...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Union européenne hausse le ton !... Afin de s'assurer qu'AstraZeneca fournira au bloc les doses de vaccin contre le Covid-19 qu'il s'est engagé à fournir au deuxième trimestre, la Commission européenne prépare une action en justice contre le laboratoire, a appris l'agence 'Reuters' auprès de deux diplomates et d'un responsable européens.

"La Commission a en effet fait part de son intention de lancer une action en justice" lors d'une réunion des ambassadeurs des pays de l'UE mercredi soir, a affirmé un diplomate de l'UE, confirmant ainsi des informations du site 'Politico'.

"Les Etats membres doivent décider de s'y joindre ou non... Cela concerne le respect des livraisons d'ici la fin du deuxième trimestre", a également précisé un responsable européen impliqué dans les négociations avec les groupes pharmaceutiques.

Initiative soutenue par une majorité des Etats membres

Une majorité des Etats membres ont apporté leur soutien à l'initiative, reprochant au laboratoire anglo-suédois de ne pas honorer son contrat de livraison des doses de vaccin contre le coronavirus. L'objectif de cette procédure judiciaire est de l'obliger à fournir au bloc les doses prévues dans son contrat, explique encore l'un des diplomates de l'UE, cité par 'Politico'.

La semaine dernière, le commissaire européen Thierry Breton avait menacé de ne pas renouveler le contrat d'approvisionnement avec AstraZeneca pour le vaccin contre le Covid-19 en raison des retards de livraison. "On est pragmatique... Ma priorité en tant que responsable des vaccins, c'est que ceux avec lesquels nous contractualisons livrent exactement en temps et en heure, voire plus", avait-il affirmé sur 'BFMTV'.

180 millions de doses attendues au deuxième trimestre

Pour rappel, AstraZeneca est dans le collimateur de l'UE depuis qu'il a fortement revu à la baisse, à plusieurs reprises, ses objectifs de livraison à l'UE en invoquant des problèmes de production.

A la fin du premier trimestre, le groupe pharmaceutique avait livré 30 millions de doses, au lieu des 100 millions promis. Selon son contrat avec l'UE, AstraZeneca s'est engagé à livrer 180 millions de doses au deuxième trimestre...