Covid-19 : l'UE prête à "répondre rapidement à la demande d'assistance" de l'Inde

"L'UE met en commun ses ressources pour répondre rapidement à la demande d'assistance de l'Inde via le mécanisme de protection civile de l'UE", a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Union européenne au chevet de l'Inde... Alors que le pays doit faire face à un nombre record de nouveaux cas de contamination au Covid-19, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé dimanche que l'UE fournira "une assistance" en activant son "mécanisme de protection civile".

"Alarmés par la situation épidémiologique en Inde, nous nous tenons prêts à apporter notre soutien. L'UE met en commun ses ressources pour répondre rapidement à la demande d'assistance de l'Inde via le mécanisme de protection civile de l'UE. Nous sommes totalement solidaires avec le peuple indien !", a-t-elle écrit sur Twitter.

"L'UE fera tout son possible pour mobiliser une assistance pour soutenir les Indiens. Notre ERCC [le centre de coordination de la réaction d'urgence, ndlr] coordonne déjà les Etats membres de l'UE qui sont prêts à fournir d'urgence oxygène et médicaments", a également précisé le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic.

"Les catastrophes ne connaissent pas de frontières"

Créé en 2001 et activé en Europe à plusieurs reprises pour soutenir les Etats depuis le début de l'épidémie de Covid-19, le mécanisme de protection civile doit permettre de venir en aide à un Etat lorsque ce dernier ne dispose pas des moyens suffisants pour réagir face à une situation catastrophique.

Upon request for assistance by #India, we have activated the #EU Civil Protection Mechanism. The 🇪🇺 🇮🇳. Our #ERCC is already coordinating EU MS that are ready to provide urgently needed #oxygen & rapidly. — Janez Lenarcic (@JanezLenarcic), via Twitter

Il a pour objectif "de renforcer la coopération en protection civile des Etats membres de l'UE et des 6 autres pays participant au mécanisme, en vue d'améliorer la prévention, préparation et réaction aux catastrophes. Lorsqu'un pays est dépassé dans ses capacités de réponse par l'ampleur d'une catastrophe, il peut demander assistance via le mécanisme", explique la Commission européenne sur son site, ajoutant que "les catastrophes ne connaissent pas de frontières et peuvent frapper sans prévenir dans un ou plusieurs pays simultanément".

Près de 353.000 nouveaux cas en Inde

Dépassé par la crise sanitaire, New Delhi tente de faire face à l'épidémie de coronavirus dont un variant a été détecté dans le pays. Selon les données officielles publiées ce lundi, l'Inde a enregistré 352.991 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus sur une journée, soit un record depuis le début de l'épidémie qui porte à plus de 17 millions le nombre total d'infections dans le pays.

Le ministère de la Santé a aussi fait état de 2.812 décès supplémentaires liés au Covid-19, là aussi un record quotidien depuis le début de la crise sanitaire, pour un bilan de 195.123 morts.