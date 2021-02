Covid-19 : l'Allemagne veut prolonger son confinement jusqu'au 14 mars

Le gouvernement allemand prévoit de prolonger jusqu'au 14 mars le confinement partiel actuel, selon un projet d'accord entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder du pays...

(Boursier.com) — Un mois de plus de restrictions en Allemagne ? Alors que le confinement, mis en place depuis novembre dernier, a vu ses mesures être renforcées à la mi-décembre pour freiner la propagation du Covid-19 dans le pays, le gouvernement allemand prévoit de prolonger jusqu'au 14 mars le confinement partiel actuel, tout en ouvrant les coiffeurs le 1er mars, selon un projet d'accord entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder du pays.

Une réunion est prévue ce mercredi pour discuter d'un éventuel allègement des mesures de confinement qui ont été durcies à la mi-décembre. Des ministres-présidents de certains Etats allemands souhaitent qu'un calendrier soit défini pour la levée progressive de ce confinement.

Pour rappel, les mesures de restrictions avaient été prolongées de deux semaines le mois dernier jusqu'au 14 février, les écoles et commerces non essentiels devant rester fermés au moins jusqu'à cette date. Angela Merkel a déclaré que les écoles primaires, les crèches, les salons de coiffure et les commerces seraient prioritaires lors de la levée des restrictions.

Inquiétudes autour des variants

"Nous devons attendre jusqu'au 1er mars", ont déclaré mardi des participants à une réunion du groupe parlementaire conservateur, citant Angela Merkel : "Mon objectif serait de ne pas avoir à revenir sur des mesures d'assouplissement que nous prendrions".

Si le nombre de nouveaux cas d'infections diminue en Allemagne, la propagation de nouveaux variants plus contagieux est un sujet majeur de préoccupation. Selon la chancelière allemande, le nombre d'infections dues au variant dit britannique double tous les 10 jours et il pourrait bientôt devenir la souche dominante en Allemagne.

La chancelière allemande a également indiqué que le passage du taux d'incidence en dessous du seuil de 50 cas pour 100.000 habitants permettrait d'envisager un tel assouplissement. Mardi, le pays a signalé 3.379 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 481 décès supplémentaires imputés à la maladie. Le taux d'incidence sur 7 jours à l'échelle nationale était alors de 72,8.