Covid-19 : l'Allemagne se prépare à un nouveau tour de vis

Un projet de proposition suggère le maintien de mesures de confinement jusqu'au 18 avril...

(Boursier.com) — Alors que le taux d'infections dépasse le seuil au-delà duquel les autorités allemandes considèrent que les hôpitaux seront surchargés, l'Allemagne devrait prolonger pour un cinquième mois les mesures de confinement en vigueur face à l'épidémie de Covid-19, comme le montre un projet de proposition que l'agence 'Reuters' a pu consulter.

Cette recommandation est formulée dans un document préparé par les services de la chancelière Angela Merkel en amont d'une réunion prévue ce lundi avec les ministres-présidents des Länder pour décider de la nouvelle étape des restrictions sanitaires.

Pour rappel, au cours d'une précédente réunion ce mois-ci, Angela Merkel et les dirigeants régionaux étaient d'abord convenus d'un déconfinement progressif et prudent, en dépit des objections de la chancelière aux yeux de laquelle l'apparition de variants plus contagieux du virus rendait l'épidémie plus difficile à contrôler.

Maintien des mesures de confinement jusqu'au 18 avril

Le document suggère le maintien de mesures de confinement jusqu'au 18 avril et le recours au "frein de secours", convenu lors de la dernière réunion, pour stopper le déconfinement dans les régions où le nombre de cas dépasse les 100 par 100.000 habitants.

Une proposition préalable transmise par le Parti social-démocrate (SPD), membre de la coalition au pouvoir à Berlin, demandant à ce que tous les voyageurs entrant en Allemagne soient soumis à une période d'isolement, peu importe leur pays de provenance, était toujours à l'étude.

L'hypothèse d'un couvre-feu aussi évoquée

Par ailleurs, l'hypothèse d'un couvre-feu est aussi évoquée pour les régions avec des taux de contamination élevés, sans qu'une heure précise soit mentionnée dans le document.

Selon les données rapportées ce lundi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en Allemagne a grimpé à 2.667.225, soit 7.709 cas de plus que la veille. L'institut fait aussi état de 50 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 74.714 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays.