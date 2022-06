Covid-19 : Elisabeth Borne recommande à son tour le port du masque dans les lieux clos et de "promiscuité"

Face à la remontée rapide du nombre de cas de coronavirus, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a encouragé les Français à prendre de nouveau cette précaution.

(Boursier.com) — Vers un retour du masque cet été ? Alors que le taux d'incidence du Covid-19 a doublé en une semaine en France, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a demandé lundi aux Français de remettre le masque dans les transports en commun, ainsi que dans tous les endroits de forte promiscuité.

La Première ministre, Elisabeth Borne, qui a réuni par la suite en visioconférence les préfets et les directeurs des agences régionales de santé pour faire un point de situation sanitaire, a repris ces préconisations. "Le gouvernement reste particulièrement vigilant, et l'ensemble des services de l'Etat sont pleinement mobilisés", a-t-elle écrit sur son compte Twitter mardi soir.

"La prudence est l'affaire de tous : pour limiter la propagation de la Covid-19, renforçons notre vigilance et respectons les gestes barrières", a incité la cheffe du gouvernement, rappelant dans le même temps que "pour les plus de 60 ans et les plus fragiles, des créneaux pour la deuxième dose de rappel sont disponibles partout en France".

Pas de "caractère obligatoire"

Elisabeth Borne a ainsi demandé d'encourager le port du masque "dans les lieux de promiscuité" et "espaces clos", en particulier "les transports en commun". Elle précise qu'il s'agit de "recommandations", et qu'il n'y a pas de "caractère obligatoire", comme l'avait indiqué Brigitte Bourguignon lundi dernier.

"Je n'irai pas jusqu'à l'obligation, mais je demande en tout cas aux Français de remettre effectivement le masque dans les transports", avait affirmé la ministre sur 'RTL', exprimant ses inquiétudes sur une "reprise évidente" des contaminations dans le pays.

L'épidémie de Covid-19 en forte hausse

Pour rappel, l'obligation du port du masque dans les transports en commun avait été levée en mai dernier, lors d'une période d'accalmie. Cette protection mise en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 restait tout de même "recommandée".

Mais selon les chiffres de Santé Publique France, l'épidémie de Covid-19 repart sur une forte hausse dans l'Hexagone. Mardi, 147.248 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit une hausse de 54,6% de cas supplémentaires en sept jours. La barre des 100.000 cas en 24 heures a ainsi été franchie pour la première fois depuis deux mois.