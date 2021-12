Covid 19 : discothèques fermées, écoles en niveau 3 avant Noël

A l'issue du conseil de défense sanitaire, Jean Castex a annoncé lundi le durcissement du protocole sanitaire dans les écoles, la fermeture des discothèques pendant un mois, et a exhorté les Français à éviter les fêtes privées pour sauver Noël.

(Boursier.com) — Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé lundi soir une série de nouvelles mesures pour freiner la vague de variant Delta du coronavirus, à l'approche des fêtes de fin d'année.

A l'issue d'un conseil de défense sanitaire tenu dans l'après-midi, ils ont annoncé le durcissement du protocole sanitaire dans les écoles, la fermeture des discothèques pendant un mois, et ont exhorté les Français à éviter les fêtes privée et à limiter les interactions sociales pour ne pas gâcher les fêtes de fin d'année.

Pas prévu d'avancer les vacances scolaires

Dans les écoles primaires, le protocole sanitaire passe au niveau 3, a annoncé Jean Castex. Les élèves et le personnel devront notamment porter le masque en intérieur et en extérieur. Il faudra également de nouveau limiter les brassages par niveau et par classe pendant la restauration.

Concernant les activités sportives, seules celles de basse intensité, compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation, sont autorisées en intérieur. A ce stade, il n'est en revanche pas prévu d'avancer les vacances scolaires.

Par ailleurs, la vaccination des 5-11 ans en situation de risque sera ouverte à partir du 15 décembre, comme l'a recommandé la Haute Autorité de santé. Pour l'ensemble cette classe d'âge, le gouvernement attend encore les avis scientifiques avant d'élargir la cible à tous les enfants.

Lever le pied sur les interactions sociales

Pour éviter la propagation du virus, les discothèques vont fermer pendant quatre semaines à partir de vendredi. Un accompagnement économique a été prévu pour soutenir ces entreprises pendant cette période, a précisé Jean Castex lors d'une conférence de presse.

Le Premier ministre a aussi appelé de manière générale les Français à "lever le pied" dans les interactions sociales. "Jusqu'aux fêtes de fin d'année, on lève le pied sur les événements festifs et conviviaux dans la sphère privée, pour se protéger", a-t-il plaidé.

77,3% de la population française a reçu au moins une dose de vaccin

Alors que le variant Delta se propage rapidement et que le variant Omicron a fait son apparition, la campagne de vaccination des Français s'est accélérée ces dernières semaines, en particulier les injections de doses de rappel pour les personnes vaccinées depuis au moins 5 mois.

Pour freiner la circulation du virus, la France doit "conserver [son] bouclier vaccinal et même l'amplifier et le renforcer", a préconisé Jean Castex. Plus de 51 millions personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, soit 75,7% de la population française totale. Par ailleurs, plus de 52 millions de personnes ont reçu au moins une première injection de vaccin en France, selon les données de Santé publique France, soit 77,3% de la population française. En outre, plus de 10 millions de personnes ont déjà reçu une dose de rappel.

Le nombre de nouveaux cas de Covid a nettement augmenté ces dernières semaines, avec 42.252 nouveaux cas détectés dimanche. Surtout, le nombre de patients hospitalisés est aujourd'hui supérieur à 11.000, un seuil qui n'avait plus été atteint depuis fin août.