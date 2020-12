Covid-19 : des "vaccins" vendus 250 dollars sur le Darknet !

Covid-19 : des "vaccins" vendus 250 dollars sur le Darknet !









Les campagnes de phishing liées aux vaccins prolifèrent...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'année écoulée a été marquée par un effort international sans précédent pour mettre au point des vaccins qui vont permettre de combattre la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir dans le monde. Le vaccin développé par Pfizer et BioNTech SE a déjà été approuvé au Royaume-Uni, tandis que les vaccins de Moderna Inc et le vaccin russe Spoutnik ont obtenu des résultats tout aussi prometteurs, selon les dernières publications. AstraZeneca Plc et son partenaire l'université d'Oxford, ont également obtenu des résultats encourageants pour leur vaccin, tandis que le tandem Sanofi / GSK a fait part d'un retard de plusieurs mois dans ses recherches...

En attendant, les officines malveillantes prolifèrent sur le web... Des documents relatifs au développement du vaccin Pfizer / BioNTech ont même été "illégalement consultés" cette semaine à l'occasion d'une cyberattaque lancée contre l'Agence européenne des médicaments. L'EMA a confirmé dans un communiqué sur son site Internet qu'elle "avait fait l'objet d'une cyberattaque et avait initié une enquête avec les forces de l'ordre et d'autres agences compétentes".

BioNTech a déclaré pour sa part sur son site internet que les documents inclus dans sa notice réglementaire, qui étaient stockés sur un serveur EMA, avaient été consultés... "Il est important de noter qu'aucun système BioNTech ou Pfizer n'a été violé en relation avec cet incident et nous ne savons pas que les participants à l'étude ont été identifiés grâce aux données consultées", a précisé BioNTech. La société allemande de biotechnologie a précisé qu'elle avait décidé de publier les détails du piratage "compte tenu des considérations critiques de santé publique et de l'importance de la transparence."

Les "médicaments" et vaccins contre les coronavirus disponibles sur le Darknet

En attendant, Check Point Research a déniché sur le Darknet un flux de messages provenant de sources qui prétendent vendre toute une gamme de "vaccins contre les coronavirus" ou de "remèdes contre les coronavirus". Europol, l'Agence de l'Union européenne pour la coopération en matière répressive, a déjà publié une notification d'alerte rapide sur la criminalité liée aux vaccins pendant la pandémie...

La gamme de médicaments annoncés par les vendeurs illégaux est particulièrement vaste et souvent fantaisiste, allant du "vaccin contre le coronavirus disponible 250$" à... "Dites au revoir à COVID19=CHLOROQUINE PHOSPHATE"" en passant par "Achetez vite, LE VACCIN CONTRE LE CORONA-VIRUS EST EN VENTE MAINTENANT"...

"Tous les vendeurs que nous avons trouvés insistent sur le paiement en bitcoin, car cela minimise les chances de les retrouver, ce qui jette un doute supplémentaire sur l'authenticité des médicaments qu'ils vendent" précise les experts. "Dans leurs communications avec un vendeur, ils ont proposé ainsi de vendre un vaccin Covid-19 non spécifié pour 0,01 BTC (environ 300 dollars US), et ont affirmé que 14 doses étaient nécessaires... Cet avis contredit évidemment les annonces officielles qui déclarent que certains vaccins Covid nécessitent deux injections, administrées à trois semaines d'intervalle, par personne" souligne Check Point Research.