Covid-19 : dernière étape du déconfinement ce mercredi

Covid-19 : dernière étape du déconfinement ce mercredi









Les jauges dans les commerces, les cinémas, les restaurants et les musées prennent fin...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La quatrième et dernière phase du déconfinement progressif débute ce mercredi en France... Après de longues semaines d'attente, les restrictions seront en grande partie levées dans les lieux accueillants du public, même si la propagation inquiétante du variant Delta pourrait pousser les autorités à prolonger certaines mesures sanitaires dans des régions particulièrement touchées.

Ce mercredi sonne ainsi la fin des jauges dans les bars et restaurants, en salle comme en terrasse. Les grandes tablées pourront également faire leur retour, puisque les établissements n'ont plus à respecter un nombre maximal de convives par table. Le service et la consommation debout au bar restent interdits et le port du masque obligatoire pour les déplacements.

Les jauges sont aussi levées dans les commerces et les marchés couverts, où il n'est plus nécessaire de respecter la limite de 4m2 par client. Le port du masque reste obligatoire, même dans les marchés ouverts et les files d'attente en extérieur.

Fin des jauges pour les lieux culturels

Toutes les jauges prennent fin aussi pour les lieux culturels (théâtres, musées, cinémas, bibliothèques...) et de loisirs (casinos, bowlings, "escape game", fêtes foraines...). Tous les lieux sont par ailleurs tenus d'exiger le pass sanitaire au-delà de 1.000 personnes.

A noter également que les jauges sont également totalement supprimées pour les salles de sport, les stades et enceintes sportives (fixées à 5.000 places assises jusqu'ici) et les cantines d'entreprise. Pour les mariages et les enterrements, il n'est plus nécessaire de respecter des jauges et la règle d'un siège sur deux.

Jauge de 75% pour les festivals en intérieurs

S'il n'y a plus de restrictions pour les concerts en extérieur, il faudra encore respecter une jauge de 75% pour ceux en intérieur. Pour les festivals de plein air debout, la jauge a été fixée à 4m2 par festivalier, tandis que pour les festivals assis, c'est au préfet de la fixer.

En revanche, certaines restrictions sanitaires restent en vigueur : le port du masque lors des concerts ou festivals debout en plein air ou en salle accueillant moins de 1.000 spectateurs. Comme ailleurs, l'utilisation du pass sanitaire est obligatoire au-delà de 1.000 personnes.

Concernant les discothèques, elles rouvriront le 9 juillet prochain, avec des conditions sanitaires similaires aux autres établissements accueillant du public : pass sanitaire obligatoire, jauge de 75% en intérieur et de 100% en extérieur, cahier de rappel numérique...