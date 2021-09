COVID-19 : de la résistance des collectivités locales françaises...

La crise a cependant porté un coup d'arrêt à 5 années d'assainissement des finances publiques locales

(Boursier.com) — L 'impact financier de la pandémie de COVID-19 sur le secteur public local français aura été plus modéré qu'initialement anticipé en 2020, rapporte dans une note S&P Global Ratings... Les recettes fiscales locales - et notamment les DMTO - se sont ainsi montrées plus résilientes que prévu...

La crise a cependant porté un coup d'arrêt à 5 années d'assainissement des finances publiques locales ; Les conséquences financières du COVID-19 ont été différenciées selon l'échelon territorial, mais aussi en fonction des caractéristiques démographiques et économiques locales.

Mesures exceptionnelles

L'État a mis en place des mesures de soutien exceptionnelles, notamment dans le cadre de la 3e loi de finances rectificative pour 2020. Cependant, ce soutien budgétaire exceptionnel a eu un impact modéré. En revanche, la solidité du cadre institutionnel régissant les relations entre l'État et le secteur public local a joué un rôle structurel important pour amortir l'impact de la pandémie.

Dans ce contexte, la qualité de crédit globale des collectivités locales françaises est demeurée stable entre mars 2020 et septembre 2021, aucune des 14 collectivités notées n'ayant vu sa notation dégradée...

Résistance confirmée

L'orientation générale des perspectives de notation s'est néanmoins légèrement dégradée dans cet intervalle, mais reste stable. En effet, une seule notation de collectivité locale française est actuellement assortie d'une perspective "négative", contre treize perspectives "stable"...

De nouvelles assemblées et équipes exécutives locales se sont mises en place à chaque échelon territorial, après les scrutins de 2020 et 2021. La qualité de la gouvernance et la prudence de la planification financière constitueront un facteur indispensable pour atténuer les conséquences de la pandémie dans les années à venir, et étayer la qualité de crédit des collectivités locales françaises...