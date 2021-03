Covid-19 : confinement le week-end confirmé dans le Pas-de-Calais, l'Île-de-France épargnée

Avec 406 contaminations pour 100.000 habitants sur 7 jours, le taux d'incidence dans le Pas-de-Calais est l'un des plus élevés en France...

(Boursier.com) — Alors que 20 départements ont été placés sous "surveillance renforcée" la semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex a confirmé jeudi soir, lors d'une conférence de presse, un confinement le week-end dans le seul Pas-de-Calais, et a détaillé d'autres nouvelles mesures destinées à lutter contre l'épidémie de Covid-19.

"Nous ne sommes pas confrontés à une hausse exponentielle de l'épidémie comme nous l'avions connue pendant les deux premières vagues", a déclaré Jean Castex, alors que la France a enregistré jeudi un peu plus de 25.000 cas de contamination.

Avec 406 contaminations pour 100.000 habitants sur 7 jours, le taux d'incidence dans le Pas-de-Calais est l'un des plus élevés en France. Il est bien au-dessus du seuil d'alerte maximale fixé par les autorités sanitaires à 250.

Pas de confinement en Île-de-France

En revanche, l'ensemble des autres départements placés sous "surveillance renforcée" ne connaîtront pas de tour de vis. Paris et les 12 millions de Franciliens échappent également au confinement en fin de semaine, alors que le taux d'incidence enregistrée dans la région est de 331 cas pour 100.000 habitants. En Seine-Saint-Denis, il est similaire à celui du Pas-de-Calais (405 cas pour 100.000 habitants).

Cette décision n'aurait pas été prise faute de consensus, selon les informations de 'LCI'. "L'idée d'éviter un confinement le week-end hors demande/consensus avec les élus locaux semble s'imposer", a en effet indiqué une source de l'exécutif.

"La contrepartie, c'est le respect absolu des mesures et limiter au maximum les interactions sociales", affirme-t-on au sein de l'exécutif, comme le rapporte 'Le Figaro', ajoutant que dans plusieurs départements, dont ceux d'Île-de-France, des jauges plus strictes devraient être respectées dans les commerces.

"Un retour à une vie plus normale peut-être dès la mi-avril"

Pour rappel, toute la France est actuellement soumise à un couvre-feu chaque soir à partir de 18h. Particulièrement touchées par l'épidémie de Covid-19, les métropoles de Nice (Alpes-Maritimes) et de Dunkerque (Nord) s'apprêtent quant à elles à vivre un deuxième week-end de confinement, du 5 mars à 18h au 8 mars à 6h.

Lors de son point presse mercredi, à la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal s'est voulu optimiste, malgré une épidémie de coronavirus en hausse. "Le retour à une vie plus normale est en vue... Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être dès la mi-avril", a-t-il affirmé.

Objectif de 30 millions de vaccinations d'ici à l'été

"Nous devons tout faire pour éviter un nouveau confinement national", a répété de son côté Jean Castex, en promettant jeudi d'accélérer "significativement et dès ce week-end la vaccination" dans les départements à risque. Si l'Île-de-France et les autres départements à risques, portés au nombre de 23 ce jeudi, échappent "pour le moment" à un confinement le week-end, les autorités locales pourront interdire l'accès aux zones très fréquentées pour éviter des regroupements de population, a indiqué le chef du gouvernement.

Jean Castex a dit viser 10 millions de vaccinations d'ici mi-avril, 20 millions d'ici mi-mai et 30 millions d'ici l'été, avec l'élargissement de la campagne aux 50-74 ans sans comorbidités dès avril. A ce jour, 3,2 millions de personnes ont été vaccinées dans le pays, dont 1,8 million ayant reçu les deux doses du vaccin, a précisé le chef du gouvernement, qui a rappelé que la France attendait 22 millions de doses en mars-avril.