Covid-19 : CDC Habitat lance un appel à projets pour la production de 40.000 logements

L'établissement engage un plan de soutien exceptionnel du secteur de l'immobilier

(Boursier.com) — Dans le contexte de grave crise sanitaire que traverse le pays, face à la menace d'une récession redoutée pour l'économie française, le gouvernement a préparé un plan de soutien immédiat de 45 Milliards d'euros et mis en place un dispositif de garantie d'emprunts de 300 Milliards d'euros.

CDC Habitat, membre de la Banque des Territoires, se doit de prendre part aux mesures de soutien en faveur du secteur immobilier français, par une commande de 40.000 logements neufs. Les programmes seront réservés et lancés auprès des promoteurs immobiliers dans les 12 prochains mois pour soutenir l'économie des territoires...

En qualité de premier bailleur de France, le groupe CDC Habitat entend participer activement à la relance du secteur immobilier par la production de nouveaux logements en mobilisant un large réseau de partenaires, promoteurs et organismes de logement social membres du réseau "CDC Habitat Partenaires".

Un appel à projets pour bénéficier à tous

-15.000 logements locatifs abordables contractualisés neufs et 10.000 logements locatifs intermédiaires neufs, pour le groupe CDC Habitat et les fonds d'investissements gérés par sa filiale AMPERE Gestion ;

-15.000 logements sociaux neufs, pour le groupe CDC Habitat ou pour tout organisme de logement social membre du réseau "CDC Habitat Partenaires".

Ces logements seront construits en priorité dans les zones tendues (A bis, A et B1) et dans les communes du Plan Action coeur de ville. Ils seront commandés en VEFA auprès de l'ensemble des promoteurs immobiliers, dans le cadre notamment de partenariats à grande échelle permettant les achats en blocs.

"À terme, de nombreux territoires pourront bénéficier de cette nouvelle offre de logements. Et dès à présent, c'est tout le secteur de la construction dont nous voulons soutenir la relance concrète, rapide, et dans le cadre des partenariats que nous entretenons avec les acteurs du secteur. Nous prendrons les mesures de simplifications et de réactivité qui s'imposent pour assurer une bonne fluidité des actions", indique André Yché, président du directoire de CDC Habitat.

CDC Habitat s'engage au service de l'État, des territoires et des bailleurs sociaux locaux

Le développement de l'offre de logements de CDC Habitat s'appuie de longue date sur un mode de production menée en partenariats avec les promoteurs ou les aménageurs, et plus récemment, dans le cadre de la loi ELAN, par le biais de partenariats avec les organismes de logement social.

Le groupe CDC Habitat réalise une part importante de sa production via des acquisitions en blocs, en VEFA, auprès de promoteurs avec lesquels il noue des partenariats forts et durables, qu'il entend aujourd'hui conforter.

"Nous souhaitons apporter des réponses locales, sur tous les territoires et avec les organismes de logement social membres du réseau "CDC Habitat Partenaires", aux besoins de logements pour contribuer à relancer sur le plan national une économie qui risque d'être durement touchée, rappelle André Yché. En tant que filiale de la Caisse des Dépôts et membre de la Banque des Territoires, notre devoir est de soutenir l'économie immobilière en accélérant notre rythme de mise à disposition de logements attractifs pour les foyers modestes et les classes moyennes."