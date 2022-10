Covid-19 : après deux ans et demi d'isolement, le Japon rouvre ses portes aux touristes

L'archipel lève entièrement les restrictions qui avaient été mises en place à ses frontières au printemps 2020 pour faire face à la pandémie de Covid-19...

(Boursier.com) — C 'est la fin d'une longue attente pour les touristes... Verrouillées depuis deux ans et demi, les portes du Japon rouvrent ce mardi aux visiteurs en provenance de 68 pays et territoires, dont l'Union européenne et les Etats-Unis. Ces derniers peuvent, en effet, bénéficier de nouveau d'une exemption de visa pour les séjours touristiques, s'ils peuvent présenter une preuve de vaccination ou un test négatif réalisé moins de trois jours avant le départ.

L'archipel lève ainsi entièrement les restrictions qui avaient été mises en place à ses frontières au printemps 2020 pour faire face à la pandémie de Covid-19. Le Premier ministre Fumio Kishida compte sur une reprise du tourisme pour aider à relancer l'économie du pays. Pour attirer les touristes, le Japon espère pouvoir tirer parti de la chute du yen à son plus bas niveau face au dollar depuis près de 24 ans.

Le Japon recommande toujours fortement le port du masque à l'intérieur (dans les transports et les commerces notamment) et il est également observé par beaucoup en extérieur. Vendredi dernier, un amendement législatif a été approuvé pour permettre aux hôteliers de refuser les clients refusant de porter le masque ou de respecter les précautions sanitaires.

Le gouvernement japonais table sur 5.000 milliards de yens de dépenses touristiques

La semaine dernière, le gouvernement japonais avait dit tabler sur 5.000 milliards de yens (34,5 milliards de dollars) de dépenses touristiques annuelles. Mais pour 'Reuters', cet objectif est peut-être trop ambitieux pour un secteur qui s'est atrophié pendant la pandémie. L'emploi hôtelier a chuté de 22% entre 2019 et 2021, selon les données du gouvernement.

Les dépenses des visiteurs étrangers n'atteindront que 2,1 billions de yens d'ici 2023 et ne dépasseront pas les niveaux pré-Covid avant 2025, a estimé de son côté l'économiste du Nomura Research Institute Takahide Kiuchi dans un rapport, cité par l'agence de presse.

Le gouvernement japonais espérait attirer 40 millions de touristes en 2020

Depuis l'annonce de l'assouplissement des mesures aux frontières, Japan Airlines a vu ses réservations entrantes tripler, a affirmé le président Yuji Akasaka la semaine dernière, a rapporté le journal 'Nikkei'. La compagnie aérienne estime toutefois que la demande de voyages internationaux ne se redressera pas complètement avant 2025.

Jusqu'à présent en 2022, un peu plus d'un demi-million de visiteurs ont pu mettre le pied sur le sol nippon, contre un nombre record de 31,8 millions de touristes étrangers en 2019. Le gouvernement japonais espérait en attirer 40 millions en 2020, lorsque les Jeux olympiques de Tokyo devaient initialement avoir lieu. Finalement, ils se sont tenus pratiquement à huis clos...