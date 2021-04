Covid-19 : Angela Merkel favorable à un confinement court mais strict en Allemagne

Crédit photo © Reuters

Alors que l'Allemagne peine à freiner une troisième vague de contaminations au Covid-19, la chancelière Angela Merkel soutient les appels à un confinement court mais strict en Allemagne pour enrayer l'épidémie due au coronavirus, a affirmé ce mercredi une porte-parole du gouvernement allemand.

Cette déclaration fait suite à l'appel lancé par les dirigeants de plusieurs Länder, qui ont réclamé un confinement draconien mais de courte durée pour permettre au pays de regagner du terrain face à l'épidémie grâce à la vaccination.

"Chaque appel en faveur d'un confinement court, uniforme, est juste", a déclaré la porte-parole Ulrike Demmer à la presse, en soulignant la hausse du nombre de patients en soins intensifs dans les hôpitaux allemands.

Avoir un taux d'incidence "stable inférieur à 100"

"Nous avons besoin d'une incidence stable inférieure à 100", a-t-elle ajouté, en référence au nombre de cas enregistrés sur sept jours pour 100.000 habitants. Ce taux est actuellement de 110,1, selon l'institut Robert-Koch. A titre de comparaison, cet indicateur est supérieur à 400 en France, où les mesures de restrictions ont été durcies cette semaine.

Selon Ulrike Demmer, le gouvernement réfléchissait également au bien-fondé d'éventuelles mesures nationales, plutôt que régionales. "La diversité des règles ne facilite pas leur acceptation", a-t-elle souligné.

Possible sous-évaluation durant les congés de Pâques ?

Pour rappel, certains Etats allemands ont imposé des couvre-feux nocturnes durant la période de Pâques, et d'autres s'emploient à assouplir leurs restrictions.

Mercredi, le pays a signalé 9.677 nouvelles contaminations au Covid-19, pour un total de plus de 2,9 millions, selon les données de l'institut Robert Koch, qui a toutefois mis en garde contre une possible sous-évaluation durant les congés de Pâques. L'épidémie a fait plus de 77.000 morts en Allemagne.