Covid-19 : à quoi va ressembler le "passeport vert" de l'UE ?

Selon le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton, ce projet sera présenté cette semaine pour une mise en place prévue "avant juin" car il est "primordial qu'on fasse tout pour préserver la saison touristique"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen l'avait déjà annoncé début mars : l'UE présentera "ce mois-ci une proposition législative pour un 'Digital Green Pass' [un passeport vert numérique]", qui devra "permettre graduellement aux Européens de se déplacer en sécurité au sein de l'Union européenne ou en-dehors, pour le travail ou du tourisme" et respecter "la protection des données, la vie privée et la sécurité".

Lors du "Grand Rendez-vous" Europe 1-CNEWS-Les Echos dimanche, le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton a donné plus de détails sur ce projet de "passeport vert" qui sera présenté mercredi, pour une mise en place prévue "avant juin" car il est "primordial qu'on fasse tout pour préserver la saison touristique".

Ce passeport sanitaire, doté d'un QR code sera "soit sous forme électronique, soit papier", pour respecter ceux qui n'ont "pas envie de mettre cela sur leur smartphone, et c'est leur droit", a estimé le commissaire européen. Il "sera valable dans tous les pays de l'Union européenne" et rédigé dans la langue de chaque pays et traduit en anglais, a-t-il détaillé...

Quelles informations ?

Comme prévu, le "passeport vert" contiendra des informations qui préciseront "qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19", avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments, a poursuivi Thierry Breton. Il permettra également d'indiquer "qu'elle a guéri, ou qu'elle a reçu un résultat négatif au test", a-t-il ajouté.

A noter que ce projet présenté par la Commission européenne ne doit pas être assimilé aux autres types de pass développés pour permettre la réouverture des lieux culturels, des bars ou encore des restaurants. En Israël par exemple, un pass sanitaire a été mis en place, qui permet, selon sa couleur (vert pour les personnes vaccinées et rouge pour les autres) de donner accès aux salles de sport, aux événements sportifs et aux restaurants...

"Sur une approche commune"

Dans un projet de communiqué que l'agence 'Reuters' avait pu consulter début mars, les "Vingt-Sept" avaient appelé à "poursuivre le travail sur une approche commune sur les passeports vaccinaux". Avec l'accélération du déploiement des vaccins contre le coronavirus, le concept de passeport vaccinal s'est imposé dans plusieurs pays européens.

Certains gouvernements - au premier rang desquels la Grèce et l'Espagne - ont poussé pour une adoption rapide d'un passeport vaccinal valable dans l'ensemble de l'UE. En revanche, plusieurs autres pays tels que l'Allemagne apparaissent davantage réticents à cette idée...

Des représentants ont prévenu que cela pourrait instaurer de facto une obligation de vaccination pour voyager et serait discriminatoire envers ceux ne pouvant ou ne désirant pas recevoir une injection du vaccin. D'autres opposants évoquent également le problème de la confidentialité des données et donc de la préservation du secret médical...