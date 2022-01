Covid-19 à l'école : des syndicats lancent un nouvel appel à la grève

"La colère des personnels, des parents et des lycéens n'est pas retombée ! L'heure est à la poursuite de la mobilisation !", affirment plusieurs syndicats d'enseignants...

(Boursier.com) — Nouvel appel à la grève jeudi dans les écoles, collèges et lycées... Une semaine après le mouvement qui a mobilisé des milliers d'enseignants, plusieurs syndicats ont appelé à une nouvelle mobilisation contre la gestion de l'épidémie par le gouvernement et la succession de protocoles mis en oeuvre dans les établissements scolaires.

Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer avait répondu à la colère des enseignants, en annonçant plusieurs mesures, notamment le recrutement de 3.300 contractuels et la mise à disposition de 5 millions de masques FFP2 dans les écoles. Il a également été décidé de reporter les évaluations des élèves de CP prévues cette semaine et d'examiner l'opportunité de reporter les épreuves d'enseignement de spécialité du baccalauréat, prévues en mars...

Mais pour FSU, CGT Educ'action, FO et SUD Education, ainsi que la FCPE, première organisation de parents d'élèves, et les mouvements lycéens FIDL, MNL et La Voix lycéenne, "la situation est intenable dans l'Education nationale".

"L'heure est à la poursuite de la mobilisation !"

Dans un communiqué, l'intersyndicale dit vouloir des "réponses fortes" au "chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire" et "au-delà des engagements pris par le Premier ministre et le ministre de l'Education nationale". "La colère des personnels, des parents et des lycéen·nes n'est pas retombée ! L'heure est à la poursuite de la mobilisation !", affirment les syndicats.

(Communiqué) Poursuivons dès ! Toutes l'action 20 préparons grève 27 Communiqué intersyndical FSU, CGT Educ'Action, FO, Sud Éducation, FCPE, Voix Lycéenne, MNL, FIDL 👇https://t.co/lggB19h7Vf — SNES-FSU (@SNESFSU), via Twitter

"Personnels, élèves et parents ont besoin de stabilité, pour travailler et étudier dans un environnement serein et sécurisé", expliquent-ils, ajoutant qu'"au-delà, l'école a un besoin urgent d'investissement". "Il faut un collectif budgétaire pour permettre des recrutements massifs et réduire les effectifs dans les classes. Il faut augmenter les salaires des personnels, au-delà des annonces du Grenelle de l'Éducation, dans le cadre du dégel du point d'indice et d'augmentations indiciaires", estiment-ils.

Vers une "grève massive" le 27 janvier ?

Pour obtenir satisfaction sur les revendications, les organisations syndicales appellent notamment à "poursuivre et à amplifier les mobilisations engagées et décidées par les personnels dès les prochains jours (par exemple les 18 et 19 janvier)", et à "s'engager dans une nouvelle journée d'action le 20 janvier, y compris par la grève".

"Cette semaine de mobilisation doit déboucher sur une grève massive le 27 janvier dans le cadre de l'appel interprofessionnel, au côté des salariés du privé et des autres agents du public, confrontés eux aussi aux mesures d'austérité du gouvernement et du patronat", soulignent-elles.

Selon le ministère de l'Education nationale, 38,5% d'enseignants étaient en grève jeudi dernier, quand les syndicats dénombraient 75% de grévistes à l'école et 62% dans les collèges et lycées.