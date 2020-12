Covid-19 : 7 Français sur 10 favorables à la poursuite du confinement après le 15 décembre

Selon une étude Harris Interactive pour 'LCI', 53% des Français sont pour l'interdiction des déplacements entre les régions à Noël...

(Boursier.com) — Le confinement doit-il se poursuivre après le 15 décembre ? Alors que le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran doivent lever le doute ce jeudi lors d'une conférence de presse, 69% des Français se disent favorables à la poursuite du confinement, selon une enquête Harris Interactive pour 'LCI' réalisée en ligne le 9 décembre.

Les Français se montrent plutôt résignés, puis que 60% d'entre eux sont également pour la non-réouverture des lieux de culture, 53% pour l'interdiction des déplacements entre les régions à Noël et même 48% pour l'instauration d'un couvre-feu dès 17h00.

Pour rappel, Emmanuel Macron avait conditionné le déconfinement, remplacé par un couvre-feu, au non-dépassement du nombre de 5.000 contaminations par jour. "La deuxième étape ce sera le 15 décembre, si nous avons autour des 5.000 contaminations par jour, et environ 2.500 à 3.000 personnes en réanimation", avait-il déclaré lors de sa dernière allocution télévisée.

Plus de 8 Français sur 10 estiment probable la poursuite du confinement

Or, cet objectif semble s'éloigne un peu plus chaque jour, puisque 14.595 cas positifs au Covid-19 et 296 morts supplémentaires ont été enregistrés mercredi, selon les chiffres de Santé publique France. Sur les 7 derniers jours, la moyenne quotidienne de nouveaux cas positifs est d'environ 11.000, soit plus du double de la barre des 5.000 fixée par le gouvernement.

Concernant leurs pronostics avant la conférence de presse sur la situation sanitaire qui se tiendra à 18h00 ce jeudi, 84% des sondés estiment probable le report de la réouverture des lieux de culture, 82% la poursuite du confinement, 67% l'instauration d'un couvre-feu à 17h00 et 59% l'interdiction des déplacements entre les régions pour Noël.

35% des Français passeront Noël avec les membres de leur foyer

"Ce qui leur apparaissait improbable il y a de cela une quinzaine de jours, ne leur semble pas du tout impossible aujourd'hui", souligne l'enquête menée auprès d'un échantillon de 1.026 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Par ailleurs, 35% des Français ont l'intention de passer Noël seulement avec les membres de leur foyer et 59% ont prévu de voir quelques proches en nombre limité. A l'inverse, 6% des personnes sondées ne se fixent aucune contrainte, c'est-à-dire "sans limiter le nombre de personnes présentes". Concernant le Nouvel An, 57% prévoient de le passer au sein de leur foyer, tandis que 38% comptent voir quelques proches et 5% envisagent d'élargir leur cercle.