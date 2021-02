Covid-19 : 6 Français sur 10 favorables à une réouverture des musées

Covid-19 : 6 Français sur 10 favorables à une réouverture des musées









Selon une étude Ifop-Fiducial pour 'Sud Radio', 60% des Français approuvent la décision du maire de Perpignan. Certaines villes, comme Beauvais ou Strasbourg, ont proposé de mettre en place des "visites test" sur le modèle des "concerts test"...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La décision de Louis Alliot, maire RN de Perpignan, de rouvrir quatre musées de sa ville malgré les consignes du gouvernement, semble avoir convaincu. Selon une étude Ifop-Fiducial pour 'Sud Radio', cette décision politique n'a pas échappé à la majorité des Français, puisque 68% affirment en avoir entendu parler.

Par ailleurs, 60% des personnes interrogées sont favorables à une réouverture des musées et approuvent le choix de l'édile de Perpignan, qui estime qu'"on ne peut pas rester confinés indéfiniment". "Il faut redonner de la vie tout simplement et on peut tout à fait le faire en respectant le protocole sanitaire", avait-il affirmé sur 'BFMTV'.

A l'inverse, 19% des sondés se disent réticents à l'idée d'ouvrir les musées, selon cette enquête menée auprès d'un échantillon 1.019 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Seuls les électeurs de la République en Marche et du Parti Socialiste s'opposent à la décision du maire de Perpignan.

Les quatre musées de Perpignan referment

Néanmoins, Louis Alliot a annoncé lundi que le tribunal administratif de Montpellier avait suspendu les arrêtés municipaux autorisant la réouverture des musées de Perpignan. "Nous regrettons cette décision qui éloignera encore un temps nos concitoyens durement éprouvés par cette crise sanitaire. La culture est un besoin essentiel qui ne demande qu'à s'exprimer", avait-il écrit sur Twitter.

Invité de 'LCI' lundi soir, la ministre de la Culture avait indiqué que plusieurs "concerts tests" allaient être organisés dans les semaines à venir, mais n'avait toutefois pas donné d'indications quant à une possible réouverture des musées.

Appel à mettre en place des "visites test"

Alors que le monde des musées s'impatiente, certaines villes, comme Beauvais ou Strasbourg, ont ainsi proposé à la ministre de mettre en place des "visites test" sur le modèle des "concerts test" qui dérouleront en mars et en avril. "Nous sommes prêts à Beauvais à être zone pilote" pour expérimenter notamment la réouverture des musées, a affirmé mardi sur 'franceinfo' Caroline Cayeux, la maire de cette ville qui préside aussi l'association Villes de France.

"Je suis respectueuse des décisions du gouvernement, mais j'ai proposé à la ministre de la Culture que soient mises en place des zones sanitaires expérimentales sur le plan culturel. Il vaut mieux être réglo dans les démarches municipales nous devons donner l'exemple et nous pouvons être force de proposition", a-t-elle expliqué.