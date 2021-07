Covid-19 : 58% des Français sont favorables à une vaccination obligatoire

Ils n'étaient que 38% en novembre dernier, selon un sondage Odoxa-Backbone consulting pour 'franceinfo' et 'Le Figaro'...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Faut -il rendre la vaccination obligatoire ? Alors que la Haute autorité de santé estime qu'il faudra envisager" de l'imposer dès 12 ans, 58% des Français se disent désormais ouverts à cette idée, tandis qu'ils n'étaient que 38% en novembre dernier, selon un sondage Odoxa-Backbone consulting pour 'franceinfo' et 'Le Figaro', dévoilé jeudi.

L'idée de rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire s'impose "dans l'opinion : près des trois quarts des Français (72%) y sont favorables pour les soignants et près de six sur 10 (58%) y sont même favorables pour l'ensemble de la population", détaille Gaël Sliman, président d'Odoxa.

Dans le détail, les sympathisants LREM sont les plus favorables avec 78% d'avis favorables à une obligation, tandis que seulement 49% des sympathisants de La France insoumise y sont favorables.

"Il faut que les soignants entendent qu'ils ont un rôle particulier"

Mais les catégories les plus réticentes à cette idée sont les jeunes, puisque plus de 55% des 18-34 ans y sont opposés. Les catégories populaires (52%), et dans une moindre mesure les femmes (48%) sont également contre une vaccination obligatoire pour tous.

Sur 'BFMTV' ce vendredi, la présidente de la Haute Autorité de Santé (HAS) Dominique Le Guludec, qui considère la vaccination comme "une arme" contre le Covid-19, a appelé les Français à se faire massivement vacciner, sans quoi il faudra envisager de rendre la vaccination obligatoire pour les personnes âgées de plus de 12 ans.

"Il faut que les soignants entendent qu'ils ont un rôle particulier dans la transmission de ce virus, et qu'ils en tirent les conséquences et qu'ils aillent encore plus massivement se faire vacciner", a-t-elle ajouté.

Un Français sur cinq refuse la vaccination

Par ailleurs, les Français sont de plus en plus enclins à se faire vacciner contre le coronavirus. Désormais, 81 % des habitants de France métropolitaine âgés de plus de 18 ans sont prêts à le faire, ou le sont déjà, soit près de deux fois plus qu'en décembre dernier, avant le début de la campagne de vaccination.

Mais l'étude estime que "nous toucherons bientôt à des limites difficilement dépassables" dans la campagne vaccinale. "Si l'on regarde la partie vie du verre, on constate que près d'un Français sur cinq (19% dont 11% d'irréductibles ne voulant pas du tout en entendre parler) refuse toujours et refusera probablement (sauf coup de pouce ou imposition) la vaccination.