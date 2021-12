Covid-19 : 4.000 patients en réanimation pendant les fêtes, prévoit Gabriel Attal

"Nous restons dans une situation très dégradée, le virus circule continue à gagner du terrain", a constaté le porte-parole du gouvernement...

(Boursier.com) — Alors que la menace du variant Omicron fait craindre une sixième vague en France, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait le point ce mercredi sur la situation sanitaire sur le territoire, affirmant que le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 dans les services de réanimation devrait s'élever à 4.000 au moment des fêtes de fin d'année...

"Nous devrions dépasser les 3.000 patients atteints du Covid en réanimation très rapidement et atteindre les 4.000 patients atteints du Covid en réanimation autour des fêtes", a-t-il expliqué lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

"Nous restons dans une situation très dégradée, le virus circule continue à gagner du terrain", a-t-il poursuivi, avant d'ajouter : "nous avons battu hier, pour la deuxième journée consécutive, le plus haut taux d'incidence mesuré dans notre pays".

"Nous pouvons avoir confiance dans notre capacité à traverser l'hiver"

"Nous pouvons avoir confiance dans notre capacité à traverser l'hiver. La responsabilité des Français s'est toujours révélée payante pour freiner l'épidémie et les fêtes", assure Gabriel Attal, en conférence de presse. "Si le vaccin reste notre carte maîtresse", le porte-parole rappelle l'importance de ces autres gestes barrière.

Selon le dernier bilan rendu public mardi, 2.792 patients Covid-19 étaient hospitalisés dans les services de réanimation des hôpitaux français, avec un un total de 1.641 admissions en soins critiques pour Covid-19 sur les sept derniers jours.

Concernant le variant Omicron, "nous séquençons plus de 10.000 tests par semaine", a précisé le porte-parole du gouvernement. "Nous savons que nous aurons très probablement à l'affronter dans notre pays comme partout en Europe, dans les prochaines semaines", admet-t-il.

Près d'un tiers des Français a reçu sa dose de rappel

"Nous devons continuer à monter la garde", a estimé Gabriel Attal, appelant de nouveau à la vaccination, alors que ce mercredi marque la désactivation du "pass sanitaire" pour les plus de 65 ans et plus qui n'ont pas reçu la dose de rappel.

Selon le porte-parole, près d'un tiers des Français a reçu sa dose de rappel, et près de 820.000 injections de rappel ont eu lieu hier. Le gouvernement a assuré qu'il y aura 8 millions de créneaux de vaccination supplémentaires d'ici début janvier...