Covid-19 : 18% des Français envisagent de se faire tester avant les fêtes de fin d'année

Les Français ont majoritairement l'intention de respecter la jauge de 6 personnes à Noël mais seule une minorité portera un masque, selon un sondage BVA...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les Français se feront-ils tester massivement avant les fêtes ? Non, à en croire les résultats du sondage BVA pour Orange et 'RTL' dévoilé ce vendredi, sur les intentions concernant le respect des recommandations et mesures énoncées par le gouvernement pour les fêtes de fin d'année. Ainsi, moins d'un quart d'entre eux ont prévu un dépistage avant de retrouver leurs proches pour Noël.

"Quand on prend les personnes qui ont l'intention de fêter Noël, elles sont 18% à nous dire qu'elles pensent faire un test avant de voir leurs proches", a détaillé ce vendredi Christelle Craplet, de l'institut BVA, sur 'RTL'.

L'enquête, menée auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, souligne que l'intérêt est plus fort chez les jeunes, puisque 30% des 18-24 ans disent être plus enclins à se faire tester qu'à porter un masque le soir de Noël.

La jauge de 6 personnes à table sera-t-elle respectée ?

"Peut-être que pour les plus jeunes, c'est une volonté de se rassurer en se disant qu'ils se font tester parce qu'ils savent que le jour J, ils ne porteront pas forcément un masque", a expliqué Christelle Craplet.

Par ailleurs, 71% des personnes interrogées, qui fêteront Noël, affirment qu'ils ne se réuniront pas à plus de 6 adultes à cette occasion, comme l'avait recommandé le Premier ministre Jean Castex. A l'inverse, 29% avouent néanmoins qu'ils ne respecteront pas cette jauge et seront plus de 6 adultes, notamment les plus jeunes (33% des 18-34 ans).

Couvre-feu respecté

"Si la limitation des convives leur semble donc envisageable et qu'ils se plieront pour la plupart volontiers à cette règle, les Français se montrent en revanche nettement plus réticents à l'idée de porter un masque le soir de Noël", souligne l'étude. Ainsi, 68% ne porteront pas de masque avec leurs proches.

Interrogés sur le couvre-feu, en vigueur depuis le 15 décembre et qui a d'ailleurs finalement été maintenu pour le réveillon du 31 décembre, les Français assurent de manière quasiment unanime (96%) qu'ils le respecteront. Mais 16% concèdent qu'ils le feront seulement "la plupart du temps", tandis que 80% indiquent qu'ils le feront "systématiquement"...