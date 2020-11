Covid-19 : 1 Français sur 2 ne fêtera pas Noël en famille par peur de la contamination

La moitié des Français prévoit donc d'acheter moins de cadeaux de Noël que l'an dernier, selon un sondage OpinionWay pour Proximis...

(Boursier.com) — Noël sera différent cette année... Alors qu'Emmanuel Macron s'était montré très prudent au sujet des fêtes de fin d'année lors de son discours annonçant le reconfinement le 28 octobre dernier, 53% des Français envisageraient déjà de ne pas célébrer Noël en famille cette année, selon un sondage réalisé par OpinionWay-Iloveretail pour Proximis, intitulé "Les Français et les cadeaux de Noël en période de confinement".

La raison principale est la peur de contaminer des proches au Covid-19, qui incite certains à privilégier une soirée en comité restreint. Ainsi, 73% des sondés ont déjà prévu de fréquenter moins de personnes à Noël, selon cette enquête réalisée les 4 et 5 novembre derniers, soit quelques jours après le début du reconfinement.

Ainsi, la moitié des Français (53%) prévoit d'acheter moins de cadeaux de Noël que l'an dernier. Pour ceux qui ne fêteront pas Noël en famille, 40% attendront le début de l'année pour acheter des cadeaux à leurs proches...

Budget cadeaux en baisse

Le budget cadeaux sera revu à la baisse. Les Français prévoient de dépenser en moyenne 241 euros cette année, soit une baisse de 30% par rapport à 2018. "Un budget lié à la baisse du pouvoir d'achat et au fait qu'ils vont acheter moins de cadeaux", explique à 'BFMTV' Mike Hadjadj, fondateur du réseau d'experts iloveretail.fr.

L'étude souligne qu'un Français sur deux privilégiera les achats chez les petits commerçants qui pourraient rouvrir leurs portes avant les fêtes de fin d'année, plutôt que sur Internet.

En dehors des contraintes liées au reconfinement, les personnes interrogées plébiscitent les magasins pour voir/essayer les produits (55%), avoir les produits immédiatement (54%) et être dans l'ambiance de Noël (39%).

Les Français stressés à l'idée de faire leurs achats de Noël

D'autre part, effectuer ses achats de cadeaux de Noël sur Internet permet d'éviter le monde pour 55% des sondés, acheter à toute heure (52%) et de bénéficier de meilleurs prix (41%). "Les cadeaux les plus achetés sur Internet seront les produits culturels, les jouets et les produits high-tech/électroménager", précise l'étude, ajoutant que la gratuité des frais de livraison ou de retour inciterait les Français à acheter encore plus leurs cadeaux de Noël en ligne.

A noter toutefois que 3 Français sur 4 se disent stressés à l'idée de faire leurs achats de Noël, en raison de la crise sanitaire, conclut l'enquête. Sur 'France Inter' dimanche dernier, le ministre de la Santé s'est refusé à tout pronostic quant à la fin du reconfinement, pour l'heure décidé jusqu'au 1er décembre. Olivier Véran a tout de même souhaité "ardemment" une levée du confinement avant Noël...