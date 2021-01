Couvre-feu : 10 nouveaux départements en ligne de mire

Les bars et les restaurants resteront fermés a minima jusqu'à la mi-février. Le couvre-feu pourrait être avancé à 18 heures dans de nouveaux départements.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — "Nous espérons sortir de la crise à l'échéance de l'été prochain", a déclaré Jean Castex, lors d'une conférence de presse jeudi soir portant sur les mesures de lutte et la vaccination contre le coronavirus. "Une phase nouvelle de la lutte contre la pandémie s'est ouverte et je ne doute pas de notre succès collectif", a souligné le Premier ministre.

Mais cette victoire n'est pas pour tout de suite !... Toutes les activités suspendues et les établissements fermés aujourd'hui en France dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 le resteront jusqu'à fin janvier et le couvre-feu pourrait être avancé dans une dizaine de nouveaux départements, a annoncé le Premier ministre.

La priorité, la vaccination

Il a estimé qu'un million de Français pourraient être vaccinés d'ici fin janvier et plaidé pour une simplification des démarches. La priorité reste, a-t-il rappelé, de "vacciner en priorité les 15 millions de personnes âgées et souffrant de pathologies chroniques".

Les personnes de plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir du 18 janvier et une période de six semaines au lieu de trois pourra être instaurée entre les deux injection du vaccin.

Côté activité économique, Jean Castex a annoncé qu'un point serait fait "le 20 janvier prochain" avec le secteur de la culture, notamment pour voir s'il est possible de reprendre l'activité à partir de début février...

Couvre feu avancé dans d'autres départements ?

En concertation avec les autorités locales, une décision sera prise d'ici ce vendredi soir pour dix départements où le couvre-feu pourrait être avancé de 10h à 18h, comme cela est déjà le cas dans une quinzaine de départements de l'Est et du Sud-Est du pays. Les bars et les restaurants resteront fermés a minima jusqu'à la mi-février, a-t-il ajouté.

Autre annonce du Premier ministre : la France va prolonger jusqu'à nouvel ordre la fermeture de ses frontières avec le Royaume-Uni pour empêcher la propagation d'une nouvelle variante plus contagieuse du coronavirus.

19 cas de cette variante ont été décelés en France, a dit le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Nous prenons la menace du variant anglais et du variant sud-africain très au sérieux", a-t-il dit.