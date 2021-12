Coût de la vie : Paris reste l'une des villes les plus chères du monde

Selon la dernière étude "Worldwide Cost of Living Index 2021"...

(Boursier.com) — Selon la dernière étude " Worldwide Cost of Living Index 2021 " deThe Economist Intelligence Unit (EIU), Paris reste l'une des villes où le coût de la vie reste le plus élevé. Depuis plus de 30 ans, l'entité du groupe The Economist classe les villes du monde en fonction du coût de la vie, calculé selon le prix d'achat d'un panier de plus de 200 produits et services dans 173 villes.

Pour cette nouvelle édition, Tel Aviv est la ville la plus chère du monde, devant Paris et Singapour, qui partagent la deuxième place. (En 2020, Paris avait partagé le titre de ville la plus chère du monde avec Zurich et Hong Kong). La hausse de Tel Aviv, qui se trouvait en 5ème position en 2020, s'explique par l'appréciation du shekel et le retour rapide à la croissance économique d'Israël, suite à sa gestion énergique de la crise sanitaire et le déploiement des vaccins contre le Covid-19...

Parmi les principales conclusions de l'étude 2021

Téhéran a connu le plus fort bond du classement, en passant de la 79e à la 29e place en un an, les sanctions américaines ayant entraîné des pénuries et des augmentations de prix.

Le taux d'inflation a enregistré sa plus forte hausse depuis ces 5 dernières années, les prix augmentant de 3,5% en moyen en 2021 contre 1,9% l'année dernière.

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont contribué à cette augmentation des prix, la pandémie de Covid-19 et les restrictions sociales affectant toujours la production et le commerce dans le monde entier.

Les coûts de transport ont augmenté le plus rapidement cette année, principalement en raison de la hausse des prix du pétrole.

Autre ville française figurant dans le classement, Lyon se trouve à la 60ème place...

Upasana Dutt, Responsable de l'étude "Worldwide Cost of Living" au sein de l'EIU, a déclaré : "Bien que la plupart des économies du monde se redressent aujourd'hui grâce au déploiement des vaccins Covid-19, de nombreuses grandes villes connaissent encore des pics de cas, entraînant des restrictions sociales. Celles-ci ont perturbé l'approvisionnement en marchandises, entraînant des pénuries et une hausse des prix. Nous pouvons clairement en voir l'impact dans l'indice de cette année, la hausse des prix de l'essence étant particulièrement marquée. Mais toutes les villes n'ont pas connu des augmentations de prix. Dans de nombreuses villes situées en bas de notre classement, les prix ont stagné, voire baissé, en partie parce que leur monnaie s'est affaiblie par rapport au dollar américain. Au cours de l'année à venir, nous nous attendons à voir le coût de la vie augmenter encore dans de nombreuses villes, car les salaires augmentent dans de multiples secteurs. Toutefois, nous nous attendons également à ce que les banques centrales relèvent les taux d'intérêt avec prudence, afin d'endiguer l'inflation. La hausse des prix devrait donc commencer à se modérer par rapport au niveau de cette année."

L'enquête 2021 a été réalisée entre le 16 août et le 12 septembre 2021, dans 173 villes du monde, dont 40 figurent pour la première fois dans cette nouvelle édition.

LES 10 VILLES LES PLUS CHERES

Rang Indice (New York = 100)

1 Tel Aviv 106

2 Paris 104

2 Singapour 104

4 Zurich 103

5 Hong Kong * 101

6 New York 100

7 Geneva 99

8 Copenhague 97

9 Los Angeles 96

10 Osaka 94

*Hong Kong Special Administrative Region (SAR) of the People's Republic of China.

LES 10 VILLES LES MOINS CHERES

164 Buenos Aires 39

164 Lusaka 39

166 Alger 38

167 Ahmedabad 37

168 Karachi 36

169 Almaty 35

170 Tunis 33

171 Tachkent 30

172 Tripoli 23

173 Damas 12