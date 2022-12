Coupures de courant : l'application Ecowatt téléchargée 300.000 fois, "ce n'est pas assez" !

"On est à 470.000 abonnés par SMS", indique le président du Directoire de RTE, Xavier Piechaczyk, estimant que "ce n'est pas assez"...

(Boursier.com) — La "météo de l'électricité" !... Pour diminuer le risque de coupures d'électricité cet hiver, le gouvernement compte notamment s'appuyer sur un système d'alerte gratuit, baptisé Ecowatt. La plateforme propose une carte de la France, comportant des signaux de différentes couleurs pour connaître l'état du réseau.

Un voyant vert signifie que la consommation électrique est raisonnable dans la région. S'il vire au orange, le système électrique est tendu et les écogestes sont les bienvenus. Enfin, si le signal est rouge, le système électrique est très tendu et les coupures inévitables si les usagers ne réduisent pas drastiquement leur consommation.

Ce dispositif, plébiscité par Emmanuel Macron dans son appel à la sobriété début septembre, existe à l'échelle nationale depuis 2020. Mais face aux fortes tensions sur le marché de l'énergie, qui pourraient conduire à des coupures de courant et des délestages, le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, a décidé de le déployer plus largement. Ecowatt sera activé lors des situations tendues afin d'éviter au maximum le recours au délestage", a-t-il indiqué.

Sur 'franceinfo' jeudi, le président du Directoire de RTE, a indiqué que cette plateforme, qui permet ainsi aux ménages de contrôler leur consommation d'électricité, comptabilise "470.000 abonnés par SMS" et l'application "a été téléchargée de l'ordre de 300.000 fois". Ce vendredi, Ecowatt arrivait en première position dans le classement des applications gratuites en France dans l'App Store et la boutique Google Play.

"Il faut qu'on en fasse la publicité"

Si le représentant du gestionnaire du réseau de transport d'électricité s'est félicité de ces résultats, il a estimé que "ce n'est pas assez"... "Il faut qu'on en fasse la publicité", a demandé Xavier Piechaczyk, qui a par ailleurs précisé que ce dispositif n'est "pas le seul moyen d'informer les Français d'un jour Ecowatt rouge". En effet, des médias, dont ceux du groupe Radio France, se sont engagés "à relayer ce signal".

Ces coupures concerneront "jusqu'à quelques millions de Français", a affirmé le président du Directoire de RTE, qui a toutefois tenu à souligner que "jusqu'à la dernière seconde, si tous les Français font des écogestes, il n'y aura pas de coupure".

Le risque de recours à Ecowatt "élevé sur le mois de janvier"

"La veille, à 17h, chaque Français pourra consulter à travers le site Ecowatt, le site d'Enedis, qui est le distributeur d'électricité en France", l'état du réseau, a-t-il expliqué, avant d'ajouter : "on pourra rentrer son adresse et savoir si on vit dans un quartier susceptible d'être délesté".

Mi-novembre, RTE avait d'ores et déjà indiqué que le risque de recours au dispositif d'alerte "Ecowatt" - et en particulier de "signal d'alerte rouge" prévenant de coupures inévitables si la consommation ne baisse pas - apparaissait "élevé sur le mois de janvier", mais il dépendrait "largement des conditions climatiques et de la possible survenue d'une vague de froid même modérée".