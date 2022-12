Coupures de courant : Emmanuel Macron dénonce un "débat absurde"

"Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre", a assuré le président de la République.

(Boursier.com) — Emmanuel Macron dit stop aux débats "absurdes" et au "scénario de la peur"... Alors que d'éventuelles coupures d'électricité pourraient survenir cet hiver, en raison d'une production historiquement basse du parc nucléaire, le porte-parole d'Enedis Laurent Méric avait expliqué lundi que des patients à haut risque vital dépendants d'un équipement médical électrique à domicile pourraient ne pas être exemptés en cas de délestage.

Réagissant à ces propos, le président de la République a tenu à rappeler que "le rôle des autorités publiques, des entreprises publiques, ce n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur" et "ce n'est pas de faire peur aux gens avec des scénarios absurdes", tout en appelant chacun à "faire son travail".

"Le travail d'EDF c'est de faire tourner les centrales, le travail du gouvernement c'est qu'il y ait une planification et le travail de tout le monde c'est qu'on déroule la sobriété", a résumé le chef de l'Etat, interrogé par la presse à son arrivée à Tirana, en Albanie, pour le sommet Union européenne (UE)-Balkans occidentaux.

"Nous allons tenir cet hiver malgré la guerre"

"Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre", a assuré Emmanuel Macron. "Le scénario de la peur : pas pour moi, on reste tous unis et on avance", a-t-il ajouté.

Pour rappel, une circulaire gouvernementale adressée la semaine dernière aux préfets a détaillé les mesures et démarches à engager pour faire face à d'éventuelles coupures d'électricité cet hiver, susceptibles d'intervenir en cas d'épisode de froid générant des besoins dépassant la production du parc nucléaire, mise à mal par des opérations de maintenance et de réparation...

Les PHRV sont "délestables"

Sur 'BFMTV' lundi soir, Laurent Méric, porte-parole d'Enedis, a donné quelques précisions sur les personnes et les territoires désignés comme "prioritaires", en cas de délestages cet hiver. "Les patients qui sont en haut risque vital (PHRV) ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures" et sont donc "délestables", a-t-il affirmé.

Il est demandé aux patients concernés de se signaler auprès des ARS (Agences régionales de santé), qui peuvent ensuite les désigner à Enedis, pour être déplacés dans une zone non délestée afin que les soins soient assurés. "On va les appeler, on va leur envoyer un SMS, un mail, pour voir s'ils ont pris des précautions", a expliqué Laurent Méric. Si les PHRV n'ont pas répondu au SMS, au coup de fil ou au mail, "alors un agent d'Enedis se déplacera", a-t-il ajouté...