Coupures de courant : "Aucune raison" d'en craindre si des efforts sont faits, assure Gabriel Attal

(Boursier.com) — Le pire pourra-t-il être évité ? Alors que le gouvernement a élaboré un plan de délestage en cas de tensions sur le réseau électrique cet hiver, avec en ultime recours des coupures de courant orchestrées par RTE (Réseau de transport d'électricité), le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, a tenu ce lundi à mettre l'accent sur la "responsabilité collective" pour éviter ce scénario.

"Si on est capable de faire les efforts nécessaires, que ce soit les entreprises, l'Etat, les collectivités locales, et chacune et chacun d'entre nous, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas traverser l'hiver dans les meilleures conditions possibles", a-t-il affirmé sur 'BFMTV'.

"Ça implique qu'on fasse tous une part d'efforts", a insisté le ministre. Il évoque une "réalité", qui est qu'en hiver, "il y a une demande très forte d'électricité, et plus la température est froide, plus il y a une demande qui est forte". "Il y a des tensions qui sont, pour une partie, liées au contexte géopolitique et à la guerre en Ukraine, et pour d'autres liées à des réacteurs qui sont en maintenance", a-t-il ajouté.

Appel à ne pas "céder à la panique"

Sur 'France Inter', le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a également estimé que les coupures de courant pouvaient être évitées cet hiver, mais que cela dépendait "de nous tous collectivement, de la réduction de notre consommation, les ménages, les entreprises, les administrations, tout le monde".

Dans un entretien accordé au 'Parisien' dimanche, Emmanuel Macron a, de son côté, appelé à ne pas "céder à la panique". "Le gouvernement, c'est son devoir, travaille à des scenarii pour faire face à toute situation. Mais si on fait bien, chacun à notre niveau, des efforts, que l'on tient le plan de sobriété, conjugué au travail conduit avec EDF, il n'y a pas de raison d'avoir un scénario qui va vers des jours plus sombre", a-t-il assuré.

L'application Ecowatt déjà téléchargée 700.000 fois

Pour diminuer le risque de coupures d'électricité cet hiver, le gouvernement compte notamment s'appuyer sur un système d'alerte gratuit, baptisé Ecowatt. La plateforme propose une carte de la France, comportant des signaux de différentes couleurs pour connaître l'état du réseau. Un voyant vert signifie que la consommation électrique est raisonnable dans la région. S'il vire au orange, le système électrique est tendu et les écogestes sont les bienvenus. Enfin, si le signal est rouge, le système électrique est très tendu et les coupures inévitables si les usagers ne réduisent pas drastiquement leur consommation...

Alors que ce dispositif avait été plébiscité par Emmanuel Macron dans son appel à la sobriété début septembre, l'application Ecowatt, éditée par le directoire RTE, comptait 700.000 téléchargements dimanche, contre 300.000 téléchargements en début de semaine dernière.