Coupe du Monde de football : quel impact économique en cas de victoire des "Bleus" ?

(Boursier.com) — Les joueurs de Didier Deschamps affronteront le Maroc mercredi soir en demi-finale du Mondial de football au Qatar... Les supporters veulent croire à une victoire des Bleus et se plaisent à rêver de les voir conserver leur titre de champion du monde, ce qui constituerait une première depuis 60 ans ! De quoi faire remonter (un peu) le moral des Français, dans une ambiance plombée par l'inflation et les problèmes de pouvoir d'achat... Mais contrairement à une idée reçue, la consommation des ménages ne présente pas de pics spécifiques au cours des trimestres correspondant à une victoire de l'équipe de France.

D'après une note du cabinet Asterès publiée ce mardi, "que ce soit sur les dépenses d'hébergement-restauration ou sur le poste "autres produits industriels" (qui intègre les dépenses d'ameublement et de téléviseurs), les victoires des Bleus ne semblent pas déterminer l'évolution de la consommation trimestrielle. Les victoires de 1998 (cas spécifique dans la mesure où la compétition était organisée en France), de 2000 à l'Euro, la finale de 2006 ou la victoire de 2018 "ne sont pas caractérisées par un bond notable de la consommation des ménages".

Conjoncture économique

Certes, les ménages dépensent plus dans les cafés et restaurants et en équipement du foyer (canapé, télévision) et une victoire provoque un optimisme généralisé... Mais, explique Asterès, la consommation des ménages est principalement liée à la conjoncture économique globale et à l'évolution du pouvoir d'achat.

La variation de la consommation pour des types de dépenses qui pourraient être influencées par le football, comme l'hébergement-restauration, suit principalement la conjoncture économique.

Ainsi, de 1998 à 2000, lorsque la croissance était forte, la hausse de la consommation l'était aussi... À l'inverse, la crise économique de 2008-2009 a entraîné une nette contraction de la consommation pour l'hébergement-restauration. "Cette dernière a tendance à sur-réagir aux variation du pouvoir d'achat à la hausse comme à la baisse. L'évolution du pouvoir d'achat est ainsi un déterminant beaucoup plus convaincant de la consommation des ménages que les résultat du football", explique encore le cabinet...