"Coup de pouce énergie" : Ouverture de l'aide de la Région Île-de-France pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages franciliens les plus vulnérables

(Boursier.com) — Le 1er juin 2023, la Région Île-de-France a annoncé la mise en place d'une aide de 250 euros pour accompagner les foyers franciliens les plus vulnérables face à la flambée des couts de l'énergie, grâce à une mobilisation innovante des fonds européens. L'aide est désormais accessible et le dépôt de dossiers ouvert sur le site de la Région Ile-de-France...

L'aide étant conditionnée à un revenu fiscal inférieur ou égal à 60% du revenu fiscal régional médian, c'est-à-dire à 14.802 euros, la Région Île-de-France a développé un outil de simulation pour aider les franciliens dans leur démarches accessible sur la page dédiée :

https://www.iledefrance.fr/coup-de-pouce-energie

En moyenne, la facture énergétique des ménages a augmenté de l'ordre de 30% en 2023. Avec un budget de 45 Millions d'euros prévu dans le budget supplémentaire de 2023, ce coup de pouce pourra bénéficier à 160.000 foyers fiscaux...

En pointe

La Région Île-de-France, très offensive sur les Fonds Européens, devient ainsi la première région de France à adopter ce dispositif proposé et soutenu par les instances européennes et démontre, une fois encore, sa capacité à agir au plus près des besoins des Franciliens.

En février dernier, l'Union Européenne a publié en effet un règlement permettant de mobiliser la politique de cohésion pour financer le plan REPowerEU dont l'objectif est de réaliser des économies d'énergie, produire une énergie propre et diversifier les sources d'approvisionnement en énergie. Ce règlement vise également à atténuer l'effet du renchérissement de l'énergie des ménages vulnérables.

L'Europe est très présente en Île-de-France, comme le témoigne le bilan considérable de la programmation 2014-2020 : le Fonds social européen a contribué à accompagner plus de 33 000 porteurs de projets de création d'entreprise, tandis que le Fonds européen de développement régional a soutenu la rénovation thermique de près de 3.300 logements et l'accompagnement de plus de 1.000 entreprises innovantes.

Enveloppe globale

Pour sa nouvelle programmation 2021-2027, la Région Île-de-France bénéficie d'une enveloppe totale de 413,3 ME de fonds européens, soit 235,6 ME de Fonds Social Européen (FSE) et 177,7 ME de Fonds Européen de développement Régional (FEDER) et 40 ME de Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER).

Cette nouvelle programmation sera ainsi concentré sur des projets qui accompagnent les mutations écologiques, numériques et sociales qui s'accélèrent sur notre territoire...

Ce coup de pouce énergie à destination des ménages complète le panel d'aides déjà existantes pour la réduction des couts énergétiques que sont le chèque énergie (jusqu'à 10.000 euros pour les TPE-PME franciliennes de moins de 20 salariés), l'aide à la rénovation thermique grâce au remplacement de chaudières au fuel, au bois ou au charbon (2.000 euros pour chaque logement rénové thermiquement) et toutes les aides aux véhicules propres (Aides véhicule propre Région Île-de-France (iledefrance.fr).