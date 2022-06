Coup d'envoi des soldes d'été ce mercredi

Dans un contexte d'inquiétude pour le pouvoir d'achat...

(Boursier.com) — Le coup d'envoi des soldes est donné ce mercredi matin dans la plupart des départements en France... Dans un contexte d'inflation et d'inquiétude pour le pouvoir d'achat, 83% des Français devraient se lancer dans la chasse aux bonnes affaires, selon Channable, spécialiste de la gestion de flux de données et l'automatisation SEA.

Dans le détail, 82% des sondés réaliseront leurs achats sur des sites e-commerce multi-marques, 75% directement sur le site e-commerce de la marque et 46% dans un grand magasin ou un commerce de proximité. Côté budget, 31% projettent de dépenser entre 150 et 300 euros, 26% moins de 150 euros et 23% entre 300 et 600 euros.

Les dates à suivre

L'an dernier, la période avait été décalée de 15 jours pour laisser aux enseignes le temps d'écouler leurs stocks, après de longs mois de fermeture liée au coronavirus. Pas de chamboulement de calendrier cette année : les soldes se tiendront sur quatre semaines, du mercredi 22 juin au mardi 19 juillet.

L'ensemble des départements de métropole est concerné sauf :

- Les Alpes maritimes (06), du 6 juillet au 2 août

- La Corse (2A et 2B), du 13 juillet au 9 août