Coup d'envoi de la phase 2 du déconfinement mardi en France

Réouverture des parcs et des jardins, mais aussi des restaurants et des cafés en zone verte, appli StopCovid, salles de sport... Les règles sont assouplies à partir de mardi en France

(Boursier.com) — La France lance mardi la deuxième phase de son déconfinement engagé le 11 mai dernier, alors que le repli de l'épidémie de coronavirus se confirme jour après jour dans les bilans quotidiens de la direction générale de la santé. La vitesse de propagation de l'épidémie de coronavirus qui affecte le pays depuis la mi-mars "est à ce stade sous contrôle", a expliqué la semaine dernière, à propos de la pandémie qui a fait environ 28.800 morts dans le pays selon les derniers bilans.

Fin des zones rouges

La carte sanitaire de France, qui classe les départements selon un code couleur (rouge quand le virus circule encore activement et vert quand il a disparu ou quasiment disparu), est désormais quasiment intégralement verte, y compris le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France qui étaient jusqu'à présent classées rouges.

Seuls trois territoires- l'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane - sont classés en orange, ce qui signifie que le déconfinement sera, pour trois semaines, "un peu plus prudent" que sur le reste du territoire.

Fin de la limitation des "100 km"

La limitation des déplacements à 100 km autour du domicile sauf motif professionnel ou familial impérieux, qui visait à éviter une propagation du coronavirus à des zones jusque-là épargnées, prendra fin mardi.

Transports

La SNCF sera de nouveau en mesure de commercialiser l'ensemble de ses billets de train à compter de la mi-juin, a annoncé dimanche le secrétaire d'Etat aux Transports. "Nous enlevons la restriction d'un siège sur deux neutralisé dans les TGV, qui avait été imposée à la SNCF afin de respecter les règles de distanciation", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari sur BFMTV.

En revanche, pour les transports en Île-de-France, l'attestation employeur restera en vigueur pour les heures de pointe "au moins jusqu'au 22 juin".

Rassemblements

Autorisés depuis mi-mai dans la sphère privée, les rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public resteront eux interdits.

Coup d'envoi mardi pour StopCovid

L'application qui permettra de prévenir les personnes ayant été en contact avec une personne contaminée par le coronavirus, sera disponible en France à partir du mardi 2 juin, a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe.

"StopCovid n'est pas l'arme magique contre l'épidémie mais elle est un instrument complémentaire qui va nous permettre d'être demain encore plus efficace contre elle", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à Matignon.

L'application pour smartphone, qui fonctionnera par bluetooth et n'utilisera pas la géolocalisation, alertera ses utilisateurs si ces derniers se sont trouvés à moins d'un mètre et pendant au moins quinze minutes d'une personne contaminée par le coronavirus.

Les lycées et le Bac de français

A partir du 2 juin, l'ensemble des lycées vont ouvrir leurs portes, avec un protocole sanitaire qui est le même que pour celui des collèges. "En zone verte, les lycées généraux, technologique et professionnel vont rouvrir et accueillir progressivement les élèves au moins sur l'un des trois niveaux pour commencer", a indiqué Edouard Philippe. L'épreuve orale de français sera validée par le contrôle continu - l'oral est donc annulé.

Les bars et restaurants

Ils pourront rouvrir en zone verte à compter du 2 juin. Dans les départements qui font l'objet d'une vigilance particulière, les départements de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane, seules les terrasses reçoivent cette autorisation. Les règles seront strictes : ceux qui ont "choisi de dîner ou de déjeuner ensemble pourront s'asseoir à la même table dans la limite d'une capacité maximale de 10 par table", avec une distance minimale d'un mètre entre les tables de chaque groupe. La consommation debout à l'intérieur ne sera pas possible.

Les campings

Les campings pourront ouvrir à partir du 2 juin dans tous les départements en vert. Dans les départements classés orange, ces campings et les auberges collectives ne pourront rouvrir que dans la troisième phase de confinement, c'est à dire après le 22 juin.

Les cinémas et théâtres

Les cinémas rouvriront à compter du 22 juin, sur l'ensemble du territoire, pour répondre à la demande des professionnels qui souhaitaient un redémarrage concerté. Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres pourront ouvrir à compter du 2 juin. Il faudra attendre le 22 juin dans les zones oranges.

Le sport et les loisirs

Les plages, les lacs, les plans d'eau, les musées, les monuments seront ouverts le 2 juin partout en France. Dans les zones vertes, les activités sportives pourront aussi ouvrir plus largement avec l'ouverture des gymnases et des salles de sport. Mais là aussi, les Français situés en Île-de-France, à Mayotte et en Guyane devront patienter jusqu'au 22 juin.

Les frontières

Les restrictions aux frontières seront maintenues jusqu'au 15 juin mais la France sera favorable à leur réouverture à cette date "si la situation sanitaire le permet, sans quatorzaine pour les voyageurs en provenance de pays européens".

Des mesures de réciprocité seront par ailleurs appliquées aux voyageurs venus de pays qui instaurent des dispositifs de quarantaine pour les Français qui se rendent sur leurs territoires.