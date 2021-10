Coup d'accélérateur sur l'immobilier logistique

Un marché locatif très actif...

(Boursier.com) — CBRE , leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, fait le point sur le marché de l'immobilier industriel et logistique au T3 2021. Dans un contexte de reprise, les volumes placés pour le marché locatif logistique sont en hausse de 22% par rapport à la même période en 2020 et s'approchent des niveaux records de 2019.

Le marché de l'investissement affiche un dynamisme très positif porté par la croissance du e-commerce. Pierre-Louis Dumont, Directeur Exécutif Agence I&L et François-Régis de Causans, Directeur Investissement I&L, commentent les chiffres du 3T 2021 et donnent leurs éclairages pour la fin d'année...

2021 s'inscrit dans une dynamique très positive en termes de volume placé. En effet, s'approchant des niveaux records de 2019 et surpassant ceux de 2020, la demande placée atteint 3.039.100 m(2) au 30 septembre 2021 (+22% par rapport à la même période l'année dernière).

"La crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur aux tendances de fonds qui engendrent des besoins croissants de surfaces portés par les fortes demandes en e-commerce et logistique urbaine. Nous prévoyons un volume proche des 4,2 millions de m(2) placés à la fin d'année" déclare Pierre-Louis Dumont.

Vitalité de l'Ile-de-France et percée record des Hauts-de-France

La dorsale a totalisé 2.000.600 m(2) au 30 septembre 2021 et a ainsi concentré 66 % des volumes de transactions, contre 58% en 2020 et 2019.

Alors que le marché francilien et des Hauts-de-France portent les volumes, les Hauts-de-France (+165%) détrône l'Ile-de-France au 3T (+51%). Un ralentissement marqué s'est fait ressentir en Auvergne Rhône-Alpes (-33%) et PACA (-42%).

Une tension accrue à l'offre...

A l'échelle nationale, au 3T 2021, le stock d'offre immédiate s'élève à 2.456.000 m(2) (contre 3.333.800 m(2) au 3T 2020), soit un taux de vacance à 4,8%, semblable à celui de fin 2018.

En un an, les lancements en blanc ont presque doublé avec 741.800 m(2) (contre 443.600 m(2) au 3T 2020), plus particulièrement dans les Hauts-de-France (278 300 m(2) au 3T 2021), signe que la confiance des investisseurs dans les fondamentaux du marché est forte.

Le marché présente toujours de grandes disparités

D'un côté, les marchés où les taux de vacance permettent encore une relative fluidité sont le Nord-Pas-de-Calais (6,5% contre 11,1% au 3T 2020) et le marché francilien (4,7% contre 6,8% au 2T 2020). De l'autre côté, la situation de pénurie en Rhône-Alpes et en PACA ne change pas, avec des taux de vacance de respectivement 1,7% et 2,5%.

En régions hors dorsale, le Centre-Val-de-Loire affiche +11% en un an, le Grand Est +34% et la Nouvelle-Aquitaine +68%. Ces régions ont vu leur stock d'offre immédiate augmenter en un an à l'inverse de la Normandie (-44%) ou de l'Occitanie (-29%) où l'offre a été rapidement absorbée...

Des loyers sous pression

"Les loyers sont clairement à la hausse sur les secteurs en situation de pénurie d'offres. Cette augmentation des valeurs pour les actifs de qualité et bien localisé devrait perdurer" précise Pierre-Louis Dumont.

Le marché de l'immobilier d'entreprise (bureaux, I&L, commerce) rebondit avec 5,6 MdsE investis, contre 3,7 MdsE au trimestre précédent. Néanmoins, au total sur les 9 premiers mois de l'année, les volumes investis s'établissent à 14 MdsE, soit un recul assez net, de -20% sur un an.

"Les actifs industriels et logistiques continuent eux d'être fortement demandés, s'appuyant sur les stratégies de diversification des investisseurs, en lien avec la forte croissance du e-commerce" commente François-Régis de Causans. Plusieurs opérations témoignent de l'engouement pour les portefeuilles, par des investisseurs à la recherche d'une exposition rapide à cette classe d'actifs.

Les acquéreurs continuent d'acheter à des taux de rendement toujours plus bas, le prime s'établissant sur le trimestre à 3,25%. La croissance attendue des loyers, ainsi que la compression des taux liée au manque d'offre face à la forte demande alimentent la croissance des valeurs vénales. "La dynamique actuelle laisse envisager un volume d'investissements 2021 supérieur à celui de 2020, proche des 6 MdsE et du record de 2019" conclut François-Régis de Causans.