Cosmétiques : des associations demandent à la CE de maintenir l'interdiction de l'expérimentation animale

(Boursier.com) — Il y a huit ans, les tests cosmétiques sur les animaux et la vente de produits cosmétiques impliquant de tels tests ont été interdits dans l'UE - pourtant, les ingrédients cosmétiques continuent d'être testés sur les animaux. Les associations de protection animale ont uni leurs forces pour demander aux autorités européennes d'annuler les nouvelles demandes d'expérimentation animale et de garantir la sécurité des cosmétiques et de leurs ingrédients en n'utilisant que des méthodes sans animaux...

Mettant fin au recours archaïque aux nouveaux essais sur les animaux, le règlement sur les cosmétiques de l'UE a encouragé la mise au point de méthodes d'essai supérieures, ne faisant pas appel aux animaux, et a établi la référence pour des initiatives similaires dans le monde entier. Cependant, il est devenu évident depuis que le règlement n'est pas respecté de la manière promise aux citoyens de l'UE et que les animaux continuent de souffrir et de mourir lors de tests de nouveaux ingrédients cosmétiques...

Les ingrédients des cosmétiques sont testés sur les animaux dans l'UE dans le cadre de la législation sur les produits chimiques industriels connue sous le nom de Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH). Des décisions récentes prises par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et confirmées par sa chambre de recours confirment que l'ECHA considère que les tests sur les animaux, même pour les ingrédients utilisés exclusivement dans les cosmétiques, sont autorisés par le règlement REACH. Cette approche porte gravement atteinte au règlement sur les cosmétiques...

Lettre ouverte

L'appel à la suspension des tests fait suite à une lettre ouverte envoyée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en décembre, signée par 463 marques de cosmétiques et associations de protection animale. Dans cette lettre, les marques ont souligné leur capacité à garantir la sécurité des consommateurs et des ouvriers impliqués dans la production de cosmétiques utilisant des méthodes non animales et ont insisté sur le fait que de nombreux ingrédients en question ont déjà une longue histoire d'utilisation sûre.

Les associations de protection animale ont souligné le soutien des citoyens européens en faveur des interdictions d'expérimentation des cosmétiques sur les animaux, en exhortant les autorités à les maintenir telles que prévues par les législateurs au moment de leur introduction et conformément au soutien du Parlement européen en faveur d'un arrêt global de l'expérimentation des cosmétiques sur les animaux.

Approches nouvelles

La suspension immédiate des exigences en matière d'expérimentation animale pour les ingrédients utilisés exclusivement dans les cosmétiques permettrait à l'industrie de rencontrer les régulateurs et les décideurs pour leur démontrer qu'au lieu de faire souffrir davantage des milliers d'animaux pour les cosmétiques, ils peuvent assurer la sécurité des consommateurs en utilisant une myriade d'approches modernes et sans animaux.

La possibilité pour les parties prenantes de se réunir de cette manière est d'autant plus importante que la nouvelle stratégie en matière de substances chimiques pour la durabilité de l'UE risque d'entraîner de nouvelles expérimentations animales pour les ingrédients utilisés dans les cosmétiques et autres produits d'usage courant...

Les signataires de la lettre sont : Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), Humane Society International Europe.