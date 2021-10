Corsica Sole inaugure une centrale innovante de stockage d'électricité en Corse

Un des premiers déploiements de solutions de stockage d'énergie à grande échelle en France

(Boursier.com) — Corsica Sole, 1e exploitant de stockage d'électricité en France et 1e producteur d'électricité indépendant de Corse, a présenté le 8 octobre sa nouvelle centrale innovante de stockage d'énergie à Prato-di-Giovellina (Haute-Corse).

La centrale de Prato est l'exemple d'un des premiers déploiements de solutions de stockage d'énergie à grande échelle en France qui doit offrir plus de flexibilité au réseau électrique et faciliter le développement des énergies renouvelables. C'est la première en Corse de ce type. Elle a été mise en service en juin 2021 après avoir été lauréate de la saisine de la Commissions de Régulation de l'Energie (CRE) "stockage" en octobre 2018.

La centrale peut stocker 10 MWh d'électricité chaque jour qui pourront être réinjectés dans le réseau aux moments les plus pertinents. Le but sera donc de stocker l'énergie au moment où les énergies renouvelables produisent au maximum (typiquement entre midi et 14h00) et de déstocker au pic de consommation (typiquement entre 19H00 et 21h00). Cela permettra d'éviter d'utiliser les centrales au fioul ou au gaz lors du pic du soir, ce qui est bon pour la planète et bon pour le coût de l'énergie !

Stabilité du réseau

En plus de ce rôle de "report de charge" la centrale assurera également un service de régulation de fréquence, participant à la stabilité du réseau.

Pendant les 25 prochaines années, Corsica Sole sera rémunéré chaque jour par le gestionnaire du réseau en contrepartie de la mise à disposition de cette centrale. Il s'agit d'un investissement d'environ 7 millions d'euros que Corsica Sole a réalisé avec l'aide de ses partenaires financiers.

La centrale de Prato peut alimenter en énergie une ville de 7.500 habitants comme Corte pendant 2 heures lors des pics de consommation. L'installation de plusieurs dizaines de centrales similaires pourrait entièrement pallier aux pics de consommation énergétique de la Corse et permettre d'atteindre rapidement l'autonomie énergétique en minimisant les importations de gaz et de fioul...