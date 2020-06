Corsair reprendra progressivement ses vols à compter du 18 juin

Dans un premier temps, la compagnie reprendra ses activités au départ de Charles de Gaulle, puis opérera depuis sa base d'Orly à compter du 26 juin.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La compagnie aérienne Corsair annonce une reprise progressive de son programme de vols dès le 18 juin, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire et des autorisations gouvernementales. Dans un premier temps, la compagnie reprendra ses activités au départ de Charles de Gaulle, puis opérera depuis sa base d'Orly à compter du 26 juin...

Depuis le dernier vol opéré le 26 mars en provenance des Antilles, les équipes de Corsair se sont préparées à la reprise, que ce soit via la préservation de la flotte ou encore le maintien de compétences du personnel navigant. Corsair est restée mobilisée avec l'objectif unique de faire redécoller ses appareils dans des conditions de sécurité optimale pour ses clients et ses équipages, priorité absolue de la compagnie.

Durant cette période inédite, Corsair a toutefois continué d'assurer de nombreux vols fret, avec notamment la signature d'un contrat avec la Poste, et le rapatriement de ressortissants français au départ de Chennai en Inde. Grâce à la mise en place d'un dispositif permettant l'emport de matériel sanitaire en cabine, la compagnie opère également des vols cargo pour transporter des masques. Les premiers vols sont opérés depuis Hanoï pour importer des masques à destination de la Réunion et de la Métropole...

Programme à destination des Antilles et de la Réunion

Corsair prévoit d'assurer la reprise de ses vols vers les départements d'Outre-mer dès le 18 juin. L'objectif est de monter rapidement en puissance afin d'opérer au plus tôt en vol quotidien sur chacune des trois îles.

Essentielle pour renouer et maintenir les liens, la reprise est indispensable pour soutenir le redémarrage des économies locales et redynamiser l'activité touristique sur les territoires ultra-marins. Corsair est un acteur majeur de la continuité territoriale depuis 30 ans, il est essentiel de préserver la concurrence vers ces destinations afin de maintenir des prix très compétitifs...

Programme international

Sous réserve de la levée des restrictions en vigueur en France et dans les pays de destination à fin juin 2020, Corsair prévoit de reprendre progressivement dès que possible les vols internationaux vers Abidjan, Montréal et l'île Maurice. En ce qui concerne les Etats-Unis, au regard de la situation sanitaire, des restrictions de voyages imposées par les autorités américaines et du manque de visibilité sur un retour à la normale, Corsair se voit contrainte de suspendre la desserte de Miami jusqu'à nouvel ordre.

La compagnie confirme sa volonté de desservir New York en vols quotidiens. Mais compte tenu de la situation actuelle, l'ouverture de New York est reportée au printemps 2021.

Disponible sur le site de la compagnie et régulièrement mis à jour, le programme de vols est susceptible d'évoluer en fonction des directives des gouvernementales...